Названы 10 полезных гаджетов для велосипедистов в 2021 году

Наука и технологии
Сегодня в 20:54
2 мин.
Названы 10 полезных гаджетов для велосипедистов в 2021 годуОни облегчат поездки
Эксперт журнала BBC Science Focus составил список лучших устройств для тех, кто любит ездить на велосипеде.
В подборку издания вошли 10 интересных технологических разработок.
- BOBLOV. Это мини-камера, которая позволит записывать всё происходящее на дороге в HD 30 к/с. Максимальное время работы устройства - 4 часа. Также у гаджета есть функция автоматической экспозиции с автонастройкой баланса белого.
- Hövding. Подушка безопасности, которая защитит от травм при аварии. Производитель утверждает, что она надувается за 0,1 секунды и способна обеспечить высокий уровень защиты (в 8 раз больше, чем шлем).
- COTOP. Велосипедные перчатки, которые позволят с лёгкостью пользоваться смартфоном.
- Garmin Varia UT800. Фара яркостью 800 люмен и видимостью 270 градусов, что позволяет наблюдать за происходящим на расстоянии до одной мили (около 1,7 км). Работать девайс может 8 часов без подзарядки.
- Granite Flat Tyre Tubeless Repair Stash. Это комплект для быстрой починки бескамерных шин.
- Livall BH60SE. Умный шлем с поддержкой Bluetooth. При помощи специального пульта можно управлять световыми индикаторами, расположенными на нём. Кроме того, через этот шлем можно совершать звонки или слушать музыку.
- Signal Pod. Беспроводная система индикаторов. У неё есть несколько вариантов освещения. Также с ней можно ездить и в дождь: девайс оснащён защитой от влаги.
- LifeLine. Это водонепроницаемый чехол для велосипеда. Позволит надёжно защитить транспорт от дождя.
- Topeak. Велосипедная сумка, в которую войдут ключи, телефон, деньги и другие вещи. Также она хорошо защищена от влаги.
- GoPro HERO8. Эта водонепроницаемая камера может как записывать видео в 4К, так и делать фотографии. Её можно прикрепить как на велосипед, так и на шлем или одежду.