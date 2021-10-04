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Названы 10 самых популярных в России устройств Xiaomi

На первом месте - Mi Band 6
На канале Wylsacom на YouTube вышло видео, где перечислили 10 наиболее покупаемых в России товаров компании Xiaomi.
Названы 10 самых популярных в России устройств Xiaomi

Ведущая канала Наташа Артамонова распаковала топ-10 самых популярных среди покупателей гаджетов Xiaomi. Список этих продуктов составил магазин электроники Big Geek.

  1. Mi Band 6. Этот фитнес-браслет не случайно оказался на вершине списка. Это действительно очень хороший гаджет. В новой модели к тому же появилась функция отслеживания дыхания во время сна.
  1. Huo Hou. "Серебро" получил электроштопор Xiaomi. С ним в комплекте идёт прибор для подрезания пробок. Неудобство может заключаться только в том, что если гаджет разрядится, то придётся искать кабель micro USB.
  1. Yunmai Meavon. Это очень удобный массажёр для тела с четырьмя насадками в комплекте. Он очень компактный и удобный. Стоит при этом 5 990 рублей.
  1. Soocas Sonic X5 Pink. Это два в одном: электрическая зубная щётка и массажёр для лица. По мнению Наташи, 2,5 тысячи рублей за такой аксессуар - идеальная цена. Правда, может быть неудобно заряжать гаджет, потому что подключается он к питанию через USB - специальной подставки нет.
  1. Makeup Mirror. Это зеркало с подсветкой и простым дизайном. Есть возможность регулировать уровень яркости.
Названы 10 самых популярных в России устройств Xiaomi
  1. Filament Bulb. Это умная лампочка. Есть возможность регулировать её яркость и режимы освещения в мобильном приложении. При этом свет у неё только жёлтый.
  1. Xiaomi Xiao Zuo XZ-D1. Чашка с подставкой с подогревом. Сама по себе плитка нагревается быстро, однако вода в кружке остаётся холодной долгое время. То есть этот гаджет нужен скорее для поддержания температуры уже горячего напитка.
  1. Yeelock Smart Drawer Switch. Умный замок, который устанавливается на мебель. Управлять устройством можно через приложение на смартфоне. Цена гаджета - 2 тысячи рублей.
  1. Bebird. Умная ушная палочка. Создана для очищения ушей. При этом внутри установлена небольшая камера, с помощью которой через мобильное приложение можно увидеть, что находится в ушах. В комплекте с устройством идут 10 насадок, а также несколько насадок для массажа ушей.
  1. Smart Frog. Это сушилка для одежды в виде вешалки. У неё есть два варианта "плечиков": жёсткие и гибкие. Также можно регулировать направление подачи и температуру воздуха. Стоимость у неё тоже приятная: всего 1,5 тысячи рублей.