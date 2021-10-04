Названы 10 самых популярных в России устройств Xiaomi

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Названы 10 самых популярных в России устройств XiaomiНа первом месте - Mi Band 6
На канале Wylsacom на YouTube вышло видео, где перечислили 10 наиболее покупаемых в России товаров компании Xiaomi.
Ведущая канала Наташа Артамонова распаковала топ-10 самых популярных среди покупателей гаджетов Xiaomi. Список этих продуктов составил магазин электроники Big Geek.
- Mi Band 6. Этот фитнес-браслет не случайно оказался на вершине списка. Это действительно очень хороший гаджет. В новой модели к тому же появилась функция отслеживания дыхания во время сна.
- Huo Hou. "Серебро" получил электроштопор Xiaomi. С ним в комплекте идёт прибор для подрезания пробок. Неудобство может заключаться только в том, что если гаджет разрядится, то придётся искать кабель micro USB.
- Yunmai Meavon. Это очень удобный массажёр для тела с четырьмя насадками в комплекте. Он очень компактный и удобный. Стоит при этом 5 990 рублей.
- Soocas Sonic X5 Pink. Это два в одном: электрическая зубная щётка и массажёр для лица. По мнению Наташи, 2,5 тысячи рублей за такой аксессуар - идеальная цена. Правда, может быть неудобно заряжать гаджет, потому что подключается он к питанию через USB - специальной подставки нет.
- Makeup Mirror. Это зеркало с подсветкой и простым дизайном. Есть возможность регулировать уровень яркости.
- Filament Bulb. Это умная лампочка. Есть возможность регулировать её яркость и режимы освещения в мобильном приложении. При этом свет у неё только жёлтый.
- Xiaomi Xiao Zuo XZ-D1. Чашка с подставкой с подогревом. Сама по себе плитка нагревается быстро, однако вода в кружке остаётся холодной долгое время. То есть этот гаджет нужен скорее для поддержания температуры уже горячего напитка.
- Yeelock Smart Drawer Switch. Умный замок, который устанавливается на мебель. Управлять устройством можно через приложение на смартфоне. Цена гаджета - 2 тысячи рублей.
- Bebird. Умная ушная палочка. Создана для очищения ушей. При этом внутри установлена небольшая камера, с помощью которой через мобильное приложение можно увидеть, что находится в ушах. В комплекте с устройством идут 10 насадок, а также несколько насадок для массажа ушей.
- Smart Frog. Это сушилка для одежды в виде вешалки. У неё есть два варианта "плечиков": жёсткие и гибкие. Также можно регулировать направление подачи и температуру воздуха. Стоимость у неё тоже приятная: всего 1,5 тысячи рублей.