Названы 12 новшеств и преимуществ нового Android 12

Сейчас обновиться до Android 12 могут только пользователи Google Pixel 3 и более новых моделей. Остальным придётся подождать некоторое время. Тем не менее как минимум 12 интересных функций у этой операционной системы есть.

Новый внешний вид. Пользователи точно заметят изменения в дизайне и интерфейсе. Стало возможно применять один и тот же набор цветов для обоев и всех остальных элементов операционной системы, в том числе виджетов, значков приложений и пр. Шрифт стал толще и больше, размер «плиток» настроек тоже увеличился.

Улучшенные значки настроек в панели уведомлений. Вместо круглых значков вы увидите прямоугольные с закруглёнными краями. Благодаря этому на них стало легче нажимать. Правда, для включения или отключения Wi-Fi или мобильной сети теперь придётся нажимать на нужные «плитки» два раза.

Панель конфиденциальности. Теперь все настройки разрешений можно посмотреть на одном экране.

Управление микрофоном и камерой. Теперь в строке состояния при использовании приложения будет указываться, когда используется микрофон или камера. Кроме того, в «Быстрых настройках» можно отключать использование микрофона либо камеры для всей системы.

Новая опция отслеживания местоположения. Теперь можно будет передавать только приблизительные данные о своём местонахождении. Кроме того, устройства, подключаемые к смартфону через Bluetooth, больше не будут требовать информацию о вашем местоположении.