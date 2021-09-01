Названы 22 технологии будущего, которые изменят нашу жизнь

Наука и технологии
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Названы 22 технологии будущего, которые изменят нашу жизньНекоторые из них помогут справиться с климатическим кризисом
Британское издание BBC Science Focus предположило, какие разработки нас ждут в будущем.
Технический прогресс, сообщается в тексте, шагнул далеко вперёд. Именно поэтому нас ждёт ещё ряд открытий. О некоторых из них - ниже.
- Лабораторные молочные продукты. Сейчас всё больше компаний изучают способы создания продуктов животного происхождения искусственным путём. Отчасти это связано с тем, что назвать производство молока и молочных продуктов экологически чистым нельзя. К тому же производить их в лаборатории проще, чем мясо.
- Цифровые "близнецы", следящие за здоровьем. В США уже создан сканер, который будет исследовать сотни людей в час. В будущем разработчики надеются произвести специальный цифровой аватар человека - некий цифровой двойник, который при каждом новом сканировании будет обновляться. Это позволит врачам определять, какого пациента нужно осмотреть в первую очередь.
- Зелёные похороны. Хоронить людей будут наиболее экологически чистым способом. В штате Вашингтон в США, например, уже есть подобный метод - компост. Для этого тела помещают в камеры с корой, почвой, соломой и другими соединениями, помогающими телу быстрее разложиться. Есть также альтернатива - захоронение в особом костюме, произведённом из грибов и прочих микроорганизмов. Третий вариант, упоминаемый в материале, - щелочной гидролиз. Этот способ включает расщепление организма на химические компоненты в течение 6 часов в герметичной камере.
- Искусственные глаза. Уже в январе этого года в Израиле 78-летнему пациенту врачи впервые имплантировали искусственную роговицу. В 2020 году учёные создали искусственную радужную оболочку, которая приспосабливается к умным контактным линзам, помогающим скорректировать нарушения зрения. Кроме того, исследователи разрабатывают особые беспроводные мозговые имплантаты.
- Аэропорты для дронов и летающих такси. Сейчас стоится первый подобный аэропорт - в Великобритании.
- Умные швы, обнаруживающие инфекции. 17-летняя школьница Дасия Тейлор разработала швы, цвет которых меняется на тёмно-фиолетовый, если в рану попадает инфекция. Также есть швы, которые анализируют состояние раны и пересылают информацию на смартфон.
- Энергосберегающие кирпичи. Сейчас проводится работа над исследованием, в ходе которого кирпичи смогут накапливать энергию, подобно аккумулятору.
- Смарт-часы с питанием от пота. Учёные из Университета Глазго создали такое устройство. Оно сможет заменить батарейки, в которых находится много токсичных веществ.
- Самовосстанавливающийся "живой бетон". Команда исследователей из Университета Колорадо в Боулдере разработали этот материал, используя песок, гель и бактерии. По их словам, изобретение является более экологически чистым по сравнению с обычным бетоном.
- Живые роботы. Другими словами, это живые программируемые организмы. Разработчик таких ботов Джошуа Бонгард заявляет, что в будущем они могут помочь в сборе микропластика или в исследовании человеческого тела.
- Тактильная виртуальная реальность. В Северо-Западном университете создали прототип устройства, которое будет делать прикосновение в виртуальной реальности осязаемым. Для этого будет применяться особый гибкий материал, содержащий маленькие вибрирующие детали, которые будут прикрепляться к коже.
- Всеобщий доступ к интернету. Оказывается, сейчас, пишет автор, только около половины всего населения планеты имеют доступ к Сети. Крупные компании (например, Google) стараются решить эту проблему.
- Футболка для мониторинга сердечного ритма. Компания KYMIRA создала такую разработку. Система определяет пульс и загружает результаты через Bluetooth в облако. В облаке алгоритмы анализируют данные и определяют наличие аритмии.
- Создание новых продуктов из кофейной гущи. Этим уже занимается компания bio-bean. Её сотрудники собирают кофейные остатки и особым образом перерабатывают для производства из них ароматизаторов, биопластика, брёвен для биотоплива.
- Тушение пожаров с помощью звуков. Предполагается, что в будущем бороться с лесными возгораниями будут беспилотники. Они будут направлять громкие звуки на деревья, что позволит перекрыть перекрыть доступ огня к кислороду.
- ИИ-исследователь. Учёные из Университета Тафтса (Массачусетс) создали искусственный интеллект, который самостоятельно за 42 часа смог выяснить, как морской червь регенерирует. То есть машина оказалась способна сформулировать новую абстрактную теорию.
- Автомобильные аккумуляторы, которые заряжаются за 10 минут. Речь идёт об электромобилях. Исследователи из Университета Пенсильвании придумали новую конструкцию, благодаря которой на то, чтобы полностью зарядить машину, уйдёт всего 10 минут. Результаты исследования опубликованы в Joule.
- Беспилотные грузовики. Они будут способны преодолевать большие расстояния за меньшее время, ехать более плавно, использовать меньшее количество топлива. Mercedes и Peloton уже задумываются о внедрении таких разработок.
- Искусственные нейроны в кремниевых чипах. Исследователи выяснили, как создать нейроны, подобные человеческим. Такие чипы в будущем, как надеются авторы разработки, будут стоять в имплантатах, помогающих при лечении болезни Альцгеймера и сердечной недостаточности.
- Плавучие фермы. Проект такой конструкции представил архитектор Хавьер Понсе. Ферма будет иметь три яруса, на первом из которых располагаются солнечные батареи, на втором - грядки с овощами, на последнем - замкнутое пространство с рыбами. По прогнозам специалиста, такая ферма будет производить 8,1 тонны овощей и 1,7 тонны рыбы ежегодно.
- Плейстоценовый парк. Это проект российского учёного Сергея Зимова. Парк представляет собой пространство, схожее с экосистемой мамонтовых степей.
- Почти полная изоляция. Для этого будут использоваться аэрогели - специальные материалы, которые применяются для теплоизоляции.