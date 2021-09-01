Названы 22 технологии будущего, которые изменят нашу жизнь

Технический прогресс, сообщается в тексте, шагнул далеко вперёд. Именно поэтому нас ждёт ещё ряд открытий. О некоторых из них - ниже.

Лабораторные молочные продукты. Сейчас всё больше компаний изучают способы создания продуктов животного происхождения искусственным путём. Отчасти это связано с тем, что назвать производство молока и молочных продуктов экологически чистым нельзя. К тому же производить их в лаборатории проще, чем мясо.

Цифровые "близнецы", следящие за здоровьем. В США уже создан сканер, который будет исследовать сотни людей в час. В будущем разработчики надеются произвести специальный цифровой аватар человека - некий цифровой двойник, который при каждом новом сканировании будет обновляться. Это позволит врачам определять, какого пациента нужно осмотреть в первую очередь.

Зелёные похороны. Хоронить людей будут наиболее экологически чистым способом. В штате Вашингтон в США, например, уже есть подобный метод - компост. Для этого тела помещают в камеры с корой, почвой, соломой и другими соединениями, помогающими телу быстрее разложиться. Есть также альтернатива - захоронение в особом костюме, произведённом из грибов и прочих микроорганизмов. Третий вариант, упоминаемый в материале, - щелочной гидролиз. Этот способ включает расщепление организма на химические компоненты в течение 6 часов в герметичной камере.

Искусственные глаза. Уже в январе этого года в Израиле 78-летнему пациенту врачи впервые имплантировали искусственную роговицу. В 2020 году учёные создали искусственную радужную оболочку, которая приспосабливается к умным контактным линзам, помогающим скорректировать нарушения зрения. Кроме того, исследователи разрабатывают особые беспроводные мозговые имплантаты.

Аэропорты для дронов и летающих такси. Сейчас стоится первый подобный аэропорт - в Великобритании.

Умные швы, обнаруживающие инфекции. 17-летняя школьница Дасия Тейлор разработала швы, цвет которых меняется на тёмно-фиолетовый, если в рану попадает инфекция. Также есть швы, которые анализируют состояние раны и пересылают информацию на смартфон.

Энергосберегающие кирпичи. Сейчас проводится работа над исследованием, в ходе которого кирпичи смогут накапливать энергию, подобно аккумулятору.

Смарт-часы с питанием от пота. Учёные из Университета Глазго создали такое устройство. Оно сможет заменить батарейки, в которых находится много токсичных веществ.

Самовосстанавливающийся "живой бетон". Команда исследователей из Университета Колорадо в Боулдере разработали этот материал, используя песок, гель и бактерии. По их словам, изобретение является более экологически чистым по сравнению с обычным бетоном.

Живые роботы. Другими словами, это живые программируемые организмы. Разработчик таких ботов Джошуа Бонгард заявляет, что в будущем они могут помочь в сборе микропластика или в исследовании человеческого тела.

Тактильная виртуальная реальность. В Северо-Западном университете создали прототип устройства, которое будет делать прикосновение в виртуальной реальности осязаемым. Для этого будет применяться особый гибкий материал, содержащий маленькие вибрирующие детали, которые будут прикрепляться к коже.