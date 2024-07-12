Названы 7 новых моделей вооружения, которые Россия использовала в спецоперации на Украине

БМПТ Терминатор. Эта машина была принята на вооружение в 2018 году. Создана она на основе танка Т-72А. Комплекс вооружений состоит у неё из двух 30-миллиметровых пушек, четырёх пусковых установок, управляемых ракет типа «атака» с лазерной системой наведения, двух гранатомётов АГС-17 и танкового пулемёта Калашникова. Экипаж — 3 человека. Основная задача машины — в подавлении противотанковых средств поражения. Вероятнее всего, эти машины в реальности оказались слишком дорогими и сложными, поэтому их производить больше, похоже, не планируется.

ИСДМ Земледелие. Испытания этой системы завершились в конце 2020 года. Оснащён комплекс комплектом из 50 неуправляемых 122 реактивных снарядов. Они помещены в контейнеры по 25 штук. Одна из главных функций системы — дистанционная активация либо деактивация всего минного поля или его частей по защищённому радиоканалу связи.

Гиперзвуковая ракета Х-47М2 Кинжал. Это первое серийно производимое серийное оружие. Впервые эта ракета представлена была в 2018 году. Она способна поражать цели на дальности более 2 тысяч километров. При этом она гарантированно преодолевает все существующие средства противовоздушной обороны. Скорость у неё в 10 раз превышает скорость звука. Также ракета отличается высокой манёвренностью и малой радиолокационной заметностью.

ТОС-2 Тосочка. Впервые её показали в июне 2020 года. Но со временем эту систему начали дорабатывать. В первую очередь отказались от гусеничного шасси в пользу колёсного. ТОС-2 использует реактивный снаряд с термобарической боевой частью и повышенной дальностью стрельбы до 15 км. Экипаж находится в кабине автомобильного типа.