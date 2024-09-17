Названы 7 устройств, которые Apple покажет на презентации 8 октября 2024 г.

В октябре этого года Apple проведёт презентацию, которая будет посвящена новому чипу М4 Max. Также будет выпущено ещё несколько гаджетов.

Это iPad Mini с более качественными камерами и новым процессором. Также выйдет iMac. Работать он будет на М4. Ожидается, что выйдет Mac Mini на М4 Pro. Как минимум одна версия будет с двумя портами USB.