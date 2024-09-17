Наука и технологии
Опубликовано 17 сентября 2024, 15:00
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Названы 7 устройств, которые Apple покажет на презентации 8 октября 2024 г.

Пока это только слухи о новых MacBook и iPad
Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал о новых устройствах от Apple. Ожидается, что о них пойдёт речь на ближайшей презентации компании.
Названы 7 устройств, которые Apple покажет на презентации 8 октября 2024 г.
© Max Tech

В октябре этого года Apple проведёт презентацию, которая будет посвящена новому чипу М4 Max. Также будет выпущено ещё несколько гаджетов.

Это iPad Mini с более качественными камерами и новым процессором. Также выйдет iMac. Работать он будет на М4. Ожидается, что выйдет Mac Mini на М4 Pro. Как минимум одна версия будет с двумя портами USB.

Названы 7 устройств, которые Apple покажет на презентации 8 октября 2024 г.
© Max Tech

Помимо этого, будут представлены MacBook Pro (несколько версий, включая 14″ Pro на М4, модели c М4 Pro и М4 Мах). На 14-дюймовой модели появится с правой стороны порт Thunderbolt Type-C, поскольку М4 имеет новый видеодвижок. При этом Apple собирается сделать 16 ГБ ОЗУ у MacBook стандартом по умолчанию.

Источник: Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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