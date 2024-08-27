Названы болезни, которыми можно заразиться через царапины и укусы кошки

Зачастую инфекциями от кошек заражаются люди с незрелым либо сильно ослабленным иммунитетом. Например, это младенцы, люди преклонного возраста, со СПИДом, те, кто проходит химиотерапию, принимает лекарства, подавляющие иммунитет.

Бартонеллез. Бактерии в этом случае попадают в организм человека через рот кошки. Среди первых симптомов болезни выделяют красное обрамление заживших царапины или укуса. Затем через пару дней на этом месте образуется волдырь с жидкостью, который может покрыться коркой или стать язвой. После этого воспалится лимфоузел, ближайший к ране. Человек может столкнуться с такими ощущениями, как головная боль, боль в суставах и мышцах, лихорадка, ухудшение аппетита, постоянная вялость. Полное восстановление после болезни может длиться несколько месяцев.

Бешенство. Оно передаётся через укус, царапину, зализывание. Произойти заражение может, даже если слюна кошки попадёт на слизистые. Начинается болезнь с симптомов ОРЗ, а затем возникают приступы буйства, судороги, галлюцинация. При этом вирус может себя никак не проявлять несколько месяцев.