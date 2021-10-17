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Названы четыре полезных сервиса с онлайн-трансляцией

Некоторые из них придутся по вкусу любителям музыки и рисования
В блоге российской компании «Аудиомания» вышел пост с подборкой необычных и увлекательных ресурсов с возможностью просмотра контента онлайн.
Названы четыре полезных сервиса с онлайн-трансляцией

В список сервисов попали четыре ресурса. При этом по тематике они отличаются друг от друга довольно сильно.

  1. Dadabots. Эта нейросеть способна создавать музыку в жанре дэт-метал, обложки для треков и их названия. На YouTube-канале сервиса идут две трансляции. На первой можно услышать музыкальные композиции, сформированные на основе произведений групп Steaksauce Mustache, The Motion Mosaic и Black Matter Device. На второй - так называемый бесконечный трек RELENTLESS DOPPELGANGER, построенный на музыке Archspire. Ещё в декабре прошлого года алгоритм научился создавать на бас-гитаре джазовое соло.
  1. The Joy of Painting («Радость рисования»). В 80-е и 90-е годы XX века в США выходила передача с таким названием. С 2015 года после популярного марафона по рисованию сервис стал проводить обучающие трансляции регулярно. Они начинаются каждую пятницу в 19 часов (Мск). Все выпуски есть на официальном канале на YouTube.
Названы четыре полезных сервиса с онлайн-трансляцией
  1. Locserendipity.com. Данный сервис позволяет без остановок воспроизводить старые песни. Например, Don't Believe Nobody But Me Боба Картера или «Хоровод гномов» Ференца Листа (исполняет Сергей Рахманинов). Выбирать произведения можно по жанру.
  1. FogCam. Это старая видеотрансляция с камеры, расположенной на корпусе факультета гуманитарных наук государственного университета Сан-Франциско. С помощью неё можно наблюдать за происходящим на территории вуза.