Названы четыре полезных сервиса с онлайн-трансляцией

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Названы четыре полезных сервиса с онлайн-трансляциейНекоторые из них придутся по вкусу любителям музыки и рисования
В блоге российской компании «Аудиомания» вышел пост с подборкой необычных и увлекательных ресурсов с возможностью просмотра контента онлайн.
В список сервисов попали четыре ресурса. При этом по тематике они отличаются друг от друга довольно сильно.
- Dadabots. Эта нейросеть способна создавать музыку в жанре дэт-метал, обложки для треков и их названия. На YouTube-канале сервиса идут две трансляции. На первой можно услышать музыкальные композиции, сформированные на основе произведений групп Steaksauce Mustache, The Motion Mosaic и Black Matter Device. На второй - так называемый бесконечный трек RELENTLESS DOPPELGANGER, построенный на музыке Archspire. Ещё в декабре прошлого года алгоритм научился создавать на бас-гитаре джазовое соло.
- The Joy of Painting («Радость рисования»). В 80-е и 90-е годы XX века в США выходила передача с таким названием. С 2015 года после популярного марафона по рисованию сервис стал проводить обучающие трансляции регулярно. Они начинаются каждую пятницу в 19 часов (Мск). Все выпуски есть на официальном канале на YouTube.
- Locserendipity.com. Данный сервис позволяет без остановок воспроизводить старые песни. Например, Don't Believe Nobody But Me Боба Картера или «Хоровод гномов» Ференца Листа (исполняет Сергей Рахманинов). Выбирать произведения можно по жанру.
- FogCam. Это старая видеотрансляция с камеры, расположенной на корпусе факультета гуманитарных наук государственного университета Сан-Франциско. С помощью неё можно наблюдать за происходящим на территории вуза.