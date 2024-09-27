Наука и технологии
Опубликовано 27 сентября 2024, 17:15
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Названы главные ошибки при кормлении кошек сухим кормом

Лучше так не делать
Некоторые хозяева кошек, сами того не подозревая, вредят своему питомцу. Вот чего нужно избегать, если вы даёте коту сухой корм.
Названы главные ошибки при кормлении кошек сухим кормом
© Freepik

Однообразие. Дело в том, что различные виды кормов содержат разные наборы витаминов и минералов. То есть у кошки может возникнуть нехватка каких-то элементов, если давать постоянно один и тот же корм.

Игнорирование водного баланса. Из-за сухого корма кошки пьют значительно меньше воды. Поэтому так важно, чтобы у животного был постоянный доступ к свежей воде. К тому же недостаточное потребление воды может привести к проблемам с мочевыделительной системой у питомца.

Заблуждения о качестве корма. Хороший корм обычно стоит дороже. Обращайте внимание на его состав. В нём не должно быть искусственных добавок, консервантов, слишком большого количества злаков. В идеале на первом месте среди ингредиентов должно стоять мясо.

Названы главные ошибки при кормлении кошек сухим кормом
© Freepik

Неподходящий корм. Нельзя давать взрослой кошке корм для котят и наоборот. Потребности у животных в эти периоды различаются. Также с особым вниманием нужно относиться к выбору корма, если у питомца есть хронические болезни.

Пренебрежение реакцией кошки на питание. На это важно обращать внимание. Нельзя игнорировать признаки пищевой непереносимости или аллергии.