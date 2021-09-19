Названы главные "сбои" мышления у психически здоровых людей

Автор "Хабра" перечислил девять самых популярных "сбоев" мышления, которым подвержены люди. По-другому эти "сбои" называются "когнитивными искажениями". Они представляют собой ситуации, когда наш мозг строит неверные модели окружающего нас мира.

Иллюзия нормы/общественного мнения. Существует представление, что есть некая норма, при этом под ней понимается мнение большинства. На самом же деле большинство придерживается того, что легче усваивается. Идеи же придумываются всегда меньшинством: пример - СМИ, информацию для которых создают единицы, а просматривают это всё миллионы.

Эффект Даннинга - Крюгера. Сформулировать его можно в виде высказывания Сократа (или других мыслителей, которых приводит в качестве примера автор): "Я знаю, что ничего не знаю". При этом для того чтобы извлечь из знания об этой ошибке пользу, нужно помнить несколько вещей: знание об этом эффекте не освобождает человека от его влияния, невозможно верно сравнить свой уровень компетентности с чужим - только чужой с чужим, этот эффект может не оказывать воздействия на человека - те, кто способен адекватно оценить свою квалификацию, могут существовать.

Иллюзия выбора и свобода воли. При двух вариантах выбора мы думаем, что один из их обязательно верный, а второй нет. На самом деле это может быть не так, к тому же таких вариантов обычно у человека бывает не два, а больше (например, выбрать всё вместе или не выбирать ничего).

Культ карго. Его предпосылкой является то, что внешнее скопировать легче, чем внутреннее. Именно поэтому мы можем смеяться над туземцами с их наивной верой, но дело в том, что сами они не осознают своей глупости. Связано это с отсутствием у них полной картины мира и ограниченностью их мышления. И так как они это не осознают, то вполне возможно, что и мы находимся во власти нечто похожего на такой же культ карго, предполагает автор. Вероятно, к нему относятся различные традиции: обряд бракосочетания с тамадой и конкурсами, шампанское на Новый год и другое. Ещё один пример такого культа - искусство.