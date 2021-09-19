Названы главные "сбои" мышления у психически здоровых людей

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Названы главные "сбои" мышления у психически здоровых людейЭти ошибки мешают делать верные выводы
Наш мозг тоже ошибается, и о некоторых таких ошибках мышления рассказал пользователь "Хабра".
Автор "Хабра" перечислил девять самых популярных "сбоев" мышления, которым подвержены люди. По-другому эти "сбои" называются "когнитивными искажениями". Они представляют собой ситуации, когда наш мозг строит неверные модели окружающего нас мира.
- Иллюзия нормы/общественного мнения. Существует представление, что есть некая норма, при этом под ней понимается мнение большинства. На самом же деле большинство придерживается того, что легче усваивается. Идеи же придумываются всегда меньшинством: пример - СМИ, информацию для которых создают единицы, а просматривают это всё миллионы.
- Эффект Даннинга - Крюгера. Сформулировать его можно в виде высказывания Сократа (или других мыслителей, которых приводит в качестве примера автор): "Я знаю, что ничего не знаю". При этом для того чтобы извлечь из знания об этой ошибке пользу, нужно помнить несколько вещей: знание об этом эффекте не освобождает человека от его влияния, невозможно верно сравнить свой уровень компетентности с чужим - только чужой с чужим, этот эффект может не оказывать воздействия на человека - те, кто способен адекватно оценить свою квалификацию, могут существовать.
- Иллюзия выбора и свобода воли. При двух вариантах выбора мы думаем, что один из их обязательно верный, а второй нет. На самом деле это может быть не так, к тому же таких вариантов обычно у человека бывает не два, а больше (например, выбрать всё вместе или не выбирать ничего).
- Культ карго. Его предпосылкой является то, что внешнее скопировать легче, чем внутреннее. Именно поэтому мы можем смеяться над туземцами с их наивной верой, но дело в том, что сами они не осознают своей глупости. Связано это с отсутствием у них полной картины мира и ограниченностью их мышления. И так как они это не осознают, то вполне возможно, что и мы находимся во власти нечто похожего на такой же культ карго, предполагает автор. Вероятно, к нему относятся различные традиции: обряд бракосочетания с тамадой и конкурсами, шампанское на Новый год и другое. Ещё один пример такого культа - искусство.
- Ошибка выжившего. В качестве примера автор приводит ситуация, когда в лес ушли три человека, а вернулся один. При этом во время своего рассказа о выживании он будет перечислять действия, которые он совершал. В концепции ошибки выжившего важно не это, а то, что он не делал. Опыт такого человека оказывается односторонним, поскольку легче узнать, что делал человек, а не то, что он не делал. Кроме этого, такая ошибка - систематическая, то есть связана с опытом множества людей. Перекликается она с идеей "Победа - отсутствие поражения".
- Иллюзия ума. Люди, которые считают себя очень умными, склонны считать все свои утверждения правдивыми. Им сложно критически оценить свои умозаключения и отделять полезные вещи от абсурдных. Кроме того, если наличие ума делает человека несчастным, то вряд ли он настолько умный, каким себя считает. Поскольку действительно умный найдёт способ использовать свой интеллект и не будет тратить силы на не приносящие пользу размышления.
- Иллюзия знания. Сейчас мы можем легко получить доступ к любым знаниям в мире, и это приводит к ощущению, что мы обладаем или способны обладать ими. Но по факту это лишь иллюзия, так как на практике их применить невозможно. То есть, например, если человек знает язык программирования, но не может написать на нём тетрис, то это иллюзия. И так со всеми знаниями.
- Вера, наука и знание. Вера - это на самом деле нежелание или невозможность проверить свои убеждения. Поэтому люди верят в то, что им хочется, заключает автор. Наука же строит свою модель мира с некоторой точностью, при этом отдельное знание связано с остальными. Существует при этом и вера в науку как в абстрактное существо, пример - когда говорят, что чего-то не существует, если научно это невозможно ещё объяснить (например, при использовании нетрадиционных методов лечения и их эффективности).
- Демагогия 80-го уровня. В любой дискуссии, утверждает автор, возникает участник, который начинает видеть демагогию везде. При этом на самом деле обвинение в использовании таких приёмов (доведение до абсурда, использование личного опыта в качестве аргумента и т. п.) и есть демагогический приём, при этом демагог совсем не обязательно верит в то, что доказывает (в отличие от того, кто отстаивает своё мнение).