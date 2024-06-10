Названы города мира, которые в ближайшее время столкнутся с нехваткой питьевой воды

Всего их 11

Ожидается, что к концу июня в столице Мексики может случиться дефицит питьевой воды: без неё останутся 8,8 миллиона человек. Но это не единственный город мира, которому грозит эта участь.