Названы города мира, которые в ближайшее время столкнутся с нехваткой питьевой воды

Опубликовано 10 июня 2024, 18:45
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Названы города мира, которые в ближайшее время столкнутся с нехваткой питьевой водыВсего их 11
Ожидается, что к концу июня в столице Мексики может случиться дефицит питьевой воды: без неё останутся 8,8 миллиона человек. Но это не единственный город мира, которому грозит эта участь.
Эксперты из Института мировых природных ресурсов отмечают, что в атмосфере в целом сейчас нарушается из-за глобального потепления естественная циркуляция воды. В результате количество осадков становится аномально низким, а периоды засухи удлиняются.
Помимо Мехико, в ближайшее время нехватка питьевой воды может наблюдаться в Дели (Индия), Пекине (Китай), Лахоре (Пакистан), Джакарте (Индонезия), Каире (Египет), Боготе (Колумбия), Йоханнесбурге (ЮАР), Эль-Кувейте (Кувейт), Бейруте (Ливан), Маскате (Оман), Лимассоле (Кипр).