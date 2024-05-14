Названы худшие типы носителей для длительного хранения данных

Названы худшие типы носителей для длительного хранения данныхВозьмите это на заметку
Если вы хотите сохранить важную информацию, то лучше откажитесь от этих способов хранения данных.
Флешка. На ней информация может храниться года, однако её память подвержена деградации. Это может случиться из-за разных факторов, в том числе из-за перепадов напряжения или статического электричества. Некоторые флешки могут перестать работать уже спустя не такое большое количество времени.
Память смартфона. Со временем она изнашивается, что может привести к сбоям в работе, а также невозможности правильно читать и записывать данные. По этой причине рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, обновлять операционную систему.
Карты памяти. Контроллер у таких карт обычно довольно простой, поэтому они больше подвержены выходу из строя и различным ошибкам. Также полностью заполненная подобная карта может отказать в доступе к большому количеству данных на ней.
Лазерные диски. Их необходимо хранить в сухом месте, защищать от прямого воздействия света. Также существует риск повреждения CD/DVD-дисков при установке их в проигрыватель.
Удалённые «облака". Они имеют два значительных недостатка. Во-первых, скорость загрузки и скачивания данных в таком хранилище может быть разной в зависимости от качества интернета и других факторов. Особенно это заметно при использовании зарубежных платформ. Во-вторых, есть вероятность, что облачный сервис может потерять ваш аккаунт и все ваши данные.