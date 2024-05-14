Названы худшие типы носителей для длительного хранения данных

Если вы хотите сохранить важную информацию, то лучше откажитесь от этих способов хранения данных.

Флешка. На ней информация может храниться года, однако её память подвержена деградации. Это может случиться из-за разных факторов, в том числе из-за перепадов напряжения или статического электричества. Некоторые флешки могут перестать работать уже спустя не такое большое количество времени.

Память смартфона. Со временем она изнашивается, что может привести к сбоям в работе, а также невозможности правильно читать и записывать данные. По этой причине рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, обновлять операционную систему.

Карты памяти. Контроллер у таких карт обычно довольно простой, поэтому они больше подвержены выходу из строя и различным ошибкам. Также полностью заполненная подобная карта может отказать в доступе к большому количеству данных на ней.