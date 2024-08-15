Названы комнатные цветы, которым вредит водяной душ

Названы комнатные цветы, которым вредит водяной душИх не так уж и много
Кактусы и суккуленты. Эти растения накапливают влагу в листьях и стеблях и очень экономно её расходуют. Поэтому вода, которая скапливается у них на листьях, между шипами, не впитывается. Это создаёт условия для появления грибка и плесени.
Орхидеи. Из-за влаги, которая остаётся на листьях, они могут заболеть или начать гнить. Если всё-таки хочется этот цветок увлажнить, то делайте это утром.
Африканские фиалки. Они вообще не переносят влагу на листьях. Причина заключается в том, что вода оставляет на них пятна, а из-за повышенной влажности развивается гниль, могут возникнуть опасные заболевания.
Бегонии. Эти цветы чувствительны к избытку влаги. Из-за лишней воды на их листьях появляются пятна. Ещё одно последствие этого — гниение. Рекомендуется протирать листья растения сухой или слегка влажной мягкой тканью.