Названы критерии, по которым нужно выбирать миску для кошки

Усы. Миска должна быть широкой. Настолько, чтобы кошка усами не задевала её края. Именно из-за дискомфорта во время еды кошки и вытаскивают её из миски. Высота миски при этом не должна превышать 5 см.

Раздельные миски. Для еды и воды должны быть отдельные миски.