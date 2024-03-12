Названы критерии, по которым нужно выбирать миску для кошки

Опубликовано 12 марта 2024, 21:45
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Названы критерии, по которым нужно выбирать миску для кошкиИмейте это в виду при покупке
Купить хорошую миску для кота сложнее, чем вам кажется. Ведь она должна быть удобной, практичной, вместительной, безопасной и красивой. Вот что на что нужно обращать внимание при выборе этой посуды.
Усы. Миска должна быть широкой. Настолько, чтобы кошка усами не задевала её края. Именно из-за дискомфорта во время еды кошки и вытаскивают её из миски. Высота миски при этом не должна превышать 5 см.
Раздельные миски. Для еды и воды должны быть отдельные миски.
Материал. Сразу же откажитесь от пластиковых вариантов. Можете купить миску из нержавеющей стали (следите, чтобы у неё была на дне силиконовая подкладка), стекла (но стоят такие миски дорого), керамики или фарфора (по свойствам не отличаются от стеклянных), силикона (подойдут лишь для путешествий).
Другие особенности. По форме миска может быть абсолютно любой, а чтобы пол не пачкался постоянно, купите под эту миску коврик.