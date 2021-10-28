Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

9. Linksys Max-Stream AC4000 MU-MIMO Tri-Band Router (EA9300)

Подходит для стримеров

Оценка: 3,5

Стоимость: $145.99

Надёжный роутер для тех, кто предпочитает вести эфиры или играть в онлайн-проекты. Легко устанавливается, обеспечивает высокую пропускную способность, также им можно управлять через голосового помощника Alexa. Но вот защиты от вредоносного ПО у устройства нет, а функция родительского контроля имеет ограничения.