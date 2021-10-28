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Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

В подборке - 11 моделей
Эксперты журнала PC Magazine поделились списком игровых Wi-Fi роутеров для любых задач.
Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

Авторы портала опубликовали подборку лучших 11 моделей роутеров из 22 протестированных. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. TP-Link Archer AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router

Лучший выбор по всем параметрам

Оценка: 4,5

Стоимость: $344.97

Один из самых быстрых роутеров, протестированных авторами подборки. Он многофункционален, включает в себя пользовательский интерфейс, ориентированный на любителей игр, множество портов, поддержку Multi-WAN (бесперебойный интернет), защиту от вредоносного программного обеспечения.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

2. Asus ROG Rapture GT-AC5300

Лучшее для заядлых геймеров

Оценка: 4,5

Стоимость: $299.99

Несмотря на высокую стоимость, он понравится геймерам, которым нужна высокая производительность. Здесь есть большое количество удобных для игроков функций, восемь портов LAN, поддержка голосового помощника Alexa, сервиса IFTTT и многое другое.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

3. Asus RT-AC86U AC2900 Router

Лучшее для геймеров с ограниченным бюджетом

Оценка: 4

Стоимость: $170.99

Есть встроенная сетевая защита, множество настроек и функций. И это всё - за доступную цену.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

4. TP-Link Archer AX50 (AX3000) Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

Лучший доступный роутер Wi-Fi 6

Оценка: 4

Стоимость: $129.99

Доступный роутер среднего уровня, поддерживающий Wi-Fi 6. Он прост в установке, обеспечивает высокую пропускную способность и мощность сигнала. Есть защита от вирусов и даже функция родительского контроля.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

5. Asus RT-AX86U AX5700 Router

Лучшее для игр и домашних сетей

Оценка: 4

Стоимость: $249.99

Обеспечивает высокую скорость передачи данных при расположении устройств на близком расстоянии от него. Кроме этого, даёт возможность быстро подключиться к сети, имеет защиту от вредоносных программ, надёжную функцию родительского контроля. Настройки здесь также будут удобны для геймеров.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

6. Netgear Nighthawk Tri-Band Wi-Fi 6E Router (RAXE500)

Лучшее для первых пользователей Wi-Fi 6E

Оценка: 4

Стоимость: $586.97

Оснащён новейшей технологией Wi-Fi 6E. Это позволяет ему передавать данные в диапазоне 6 ГГц. Но по этой причине он и стоит очень дорого.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

7. Netgear Nighthawk Tri-Band Wi-Fi 6E Router (RAXE500)

Для геймеров, которым важна безопасность

Оценка: 4

Стоимость: $119.99

Стоит недёшево, но при этом предлагает за эти деньги высокую скорость передачи данных и гибкие настройки. Из минусов устройства - его средняя производительность находится в диапазоне 5 ГГц.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

8. TP-Link Archer C5400X AC5400 MU-MIMO Tri-Band Gaming Router

Лучшее для пользователей Alexa и IFTTT

Оценка: 4

Стоимость: $199.99

Обеспечивает высокую пропускную способность, имеет защиту от вредоносного ПО, множество портов LAN. Помимо этого, поддерживает Alexa и IFTTT. Правда, при этом роутер сам по себе довольно большой, не способен предоставить высокую скорость передачи данных.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

9. Linksys Max-Stream AC4000 MU-MIMO Tri-Band Router (EA9300)

Подходит для стримеров

Оценка: 3,5

Стоимость: $145.99

Надёжный роутер для тех, кто предпочитает вести эфиры или играть в онлайн-проекты. Легко устанавливается, обеспечивает высокую пропускную способность, также им можно управлять через голосового помощника Alexa. Но вот защиты от вредоносного ПО у устройства нет, а функция родительского контроля имеет ограничения.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

10. Netgear Wi-Fi 6 Nighthawk Pro Gaming XR1000

Быстрая пропускная способность и передача файлов

Оценка: 3,5

Стоимость: $329.99

Роутер Wi-Fi 6 для игр. Обеспечивает высокую пропускную способность и скорость передачи файлов. В то же время у него отсутствуют некоторые функции, которыми могут похвастаться конкуренты той же ценовой категории: нет мультигигабитного порта LAN, поддержки агрегации ссылок. Инструменты для защиты от вредоносных программ тоже нужно приобретать дополнительно.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

11. Razer Sila

Лучшее для игр по локальной сети

Оценка: 3,5

Стоимость: $249.95

Элегантный и надёжный трёхдиапазонный, который создан специально для любителей игр. При этом у него нет встроенной защиты от вредоносного ПО, всего три порта LAN в наличии, есть ограничения в функции родительского контроля.

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году
Источник: PC Magazine