Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 году

Названы лучшие Wi-Fi роутеры для игр в 2021 годуВ подборке - 11 моделей
Авторы портала опубликовали подборку лучших 11 моделей роутеров из 22 протестированных. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами американского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. TP-Link Archer AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router
Лучший выбор по всем параметрам
Оценка: 4,5
Стоимость: $344.97
Один из самых быстрых роутеров, протестированных авторами подборки. Он многофункционален, включает в себя пользовательский интерфейс, ориентированный на любителей игр, множество портов, поддержку Multi-WAN (бесперебойный интернет), защиту от вредоносного программного обеспечения.
2. Asus ROG Rapture GT-AC5300
Лучшее для заядлых геймеров
Оценка: 4,5
Стоимость: $299.99
Несмотря на высокую стоимость, он понравится геймерам, которым нужна высокая производительность. Здесь есть большое количество удобных для игроков функций, восемь портов LAN, поддержка голосового помощника Alexa, сервиса IFTTT и многое другое.
3. Asus RT-AC86U AC2900 Router
Лучшее для геймеров с ограниченным бюджетом
Оценка: 4
Стоимость: $170.99
Есть встроенная сетевая защита, множество настроек и функций. И это всё - за доступную цену.
4. TP-Link Archer AX50 (AX3000) Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
Лучший доступный роутер Wi-Fi 6
Оценка: 4
Стоимость: $129.99
Доступный роутер среднего уровня, поддерживающий Wi-Fi 6. Он прост в установке, обеспечивает высокую пропускную способность и мощность сигнала. Есть защита от вирусов и даже функция родительского контроля.
5. Asus RT-AX86U AX5700 Router
Лучшее для игр и домашних сетей
Оценка: 4
Стоимость: $249.99
Обеспечивает высокую скорость передачи данных при расположении устройств на близком расстоянии от него. Кроме этого, даёт возможность быстро подключиться к сети, имеет защиту от вредоносных программ, надёжную функцию родительского контроля. Настройки здесь также будут удобны для геймеров.
6. Netgear Nighthawk Tri-Band Wi-Fi 6E Router (RAXE500)
Лучшее для первых пользователей Wi-Fi 6E
Оценка: 4
Стоимость: $586.97
Оснащён новейшей технологией Wi-Fi 6E. Это позволяет ему передавать данные в диапазоне 6 ГГц. Но по этой причине он и стоит очень дорого.
7. Netgear Nighthawk Tri-Band Wi-Fi 6E Router (RAXE500)
Для геймеров, которым важна безопасность
Оценка: 4
Стоимость: $119.99
Стоит недёшево, но при этом предлагает за эти деньги высокую скорость передачи данных и гибкие настройки. Из минусов устройства - его средняя производительность находится в диапазоне 5 ГГц.
8. TP-Link Archer C5400X AC5400 MU-MIMO Tri-Band Gaming Router
Лучшее для пользователей Alexa и IFTTT
Оценка: 4
Стоимость: $199.99
Обеспечивает высокую пропускную способность, имеет защиту от вредоносного ПО, множество портов LAN. Помимо этого, поддерживает Alexa и IFTTT. Правда, при этом роутер сам по себе довольно большой, не способен предоставить высокую скорость передачи данных.
9. Linksys Max-Stream AC4000 MU-MIMO Tri-Band Router (EA9300)
Подходит для стримеров
Оценка: 3,5
Стоимость: $145.99
Надёжный роутер для тех, кто предпочитает вести эфиры или играть в онлайн-проекты. Легко устанавливается, обеспечивает высокую пропускную способность, также им можно управлять через голосового помощника Alexa. Но вот защиты от вредоносного ПО у устройства нет, а функция родительского контроля имеет ограничения.
10. Netgear Wi-Fi 6 Nighthawk Pro Gaming XR1000
Быстрая пропускная способность и передача файлов
Оценка: 3,5
Стоимость: $329.99
Роутер Wi-Fi 6 для игр. Обеспечивает высокую пропускную способность и скорость передачи файлов. В то же время у него отсутствуют некоторые функции, которыми могут похвастаться конкуренты той же ценовой категории: нет мультигигабитного порта LAN, поддержки агрегации ссылок. Инструменты для защиты от вредоносных программ тоже нужно приобретать дополнительно.
11. Razer Sila
Лучшее для игр по локальной сети
Оценка: 3,5
Стоимость: $249.95
Элегантный и надёжный трёхдиапазонный, который создан специально для любителей игр. При этом у него нет встроенной защиты от вредоносного ПО, всего три порта LAN в наличии, есть ограничения в функции родительского контроля.