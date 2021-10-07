Названы новые зарубежные технологии, которые появились благодаря российским изобретателям

На данный момент, отмечает "Хайтек", в России существует некоммерческая организация "Национальная технологическая инициатива", которая помогает инновационным разработкам отечественных учёных попасть на мировой рынок. И результаты её работы уже есть. Некоторые изобретения уже применяют в других странах.

Так, в Великобритании, Норвегии, США, Испании и Швейцарии пользуются подводным интернетом вещей. Эту разработку создала "Лаборатория подводной навигации и связи".

Компания "С-Инновации" поставляет высокотемпературные сверхпроводники в Индию, Южную Корею, Японию, Новую Зеландию.

Активно покупают за рубежом и смарт-браслет "Хилби". Это устройство позволяет следить за состоянием организма, анализируя примерно 30 параметров. Разработка уникальна: аналогов ей в мире пока нет. Интересуются часами в Японии, США и других странах.

Совсем недавно к "Национальной технологической инициативе" присоединился российско-сингапурский стартап Gero. Он разрабатывает специальную платформу для замедления процесса старения, в её основе лежит искусственный интеллект. Эксперименты проводятся учёными вместе с зарубежными компаниями.