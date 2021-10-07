Названы новые зарубежные технологии, которые появились благодаря российским изобретателям

Названы новые зарубежные технологии, которые появились благодаря российским изобретателямНекоторым компаниям из России удалось выйти на международный рынок
На данный момент, отмечает "Хайтек", в России существует некоммерческая организация "Национальная технологическая инициатива", которая помогает инновационным разработкам отечественных учёных попасть на мировой рынок. И результаты её работы уже есть. Некоторые изобретения уже применяют в других странах.
Так, в Великобритании, Норвегии, США, Испании и Швейцарии пользуются подводным интернетом вещей. Эту разработку создала "Лаборатория подводной навигации и связи".
Компания "С-Инновации" поставляет высокотемпературные сверхпроводники в Индию, Южную Корею, Японию, Новую Зеландию.
Активно покупают за рубежом и смарт-браслет "Хилби". Это устройство позволяет следить за состоянием организма, анализируя примерно 30 параметров. Разработка уникальна: аналогов ей в мире пока нет. Интересуются часами в Японии, США и других странах.
Совсем недавно к "Национальной технологической инициативе" присоединился российско-сингапурский стартап Gero. Он разрабатывает специальную платформу для замедления процесса старения, в её основе лежит искусственный интеллект. Эксперименты проводятся учёными вместе с зарубежными компаниями.
Среди других изобретений, которые могли пробиться за рубеж, - отечественные медицинские экзоскелеты ExoAtlet II для восстановления пациентов после травмы спинного мозга, перенесенного инсульта, с ДЦП, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, система Botkin.AI, предназначенная для поиска патологий на медицинских исследованиях, платформа для умных домов и управления энергоэффективностью, сканер, обнаруживающий твёрдую и жидкую взрывчатку, пожарная система Ekho.
В Бразилию стали поставляться российские дроны, которые планируется применять для выполнения сельскохозяйственных работ.
Сервис Acoustery заинтересовал жителей Индонезии, Узбекистана, Сингапура, ОАЭ. Система определяет по кашлю наличие коронавирусной инфекции в организме.
Гравитационный промышленный накопитель энергии нового поколения компании "Энергозапас" может в будущем появиться в Индии и Саудовской Аравии. Сейчас с организациями этих стран ведутся переговоры.
Саудовская Аравия получит и ещё одну российскую разработку - роботизированный инструмент мониторинга и технического обслуживания ЛЭП "Канатоход". Уникальное изобретение поступит также в Грецию и Турцию.
С июля VOLTS сотрудничает с фирмой ITRAMAS из Малайзии. Российская компания обеспечивает её системами накопления энергии и современным оборудованием по энергоснабжению домохозяйств.
ООО "Нейри" работает над поставкой в ряд стран (Китай, Сингапур, Индия, Япония) платформы для автоматизированного сбора, анализа и хранения больших нейроданных через взаимодействие человека и компьютера.
Наталия Исмагилова, представитель инфраструктурного центра "Энерджинет" по международной деятельности, уверена, что, помимо уже существующих механизмов поддержки выхода стартапов на мировой рынок, необходимы новые. Например, льготное кредитование экспортных проектов, программ soft landing, налоговые льготы для российских компаний, представляющих продукцию за рубежом.