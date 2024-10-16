Названы основные причины перхоти у кошки

Сухой воздух и отопительный сезон. У кошек очень тонкая и чувствительная кожа. Когда начинают греть батареи, она пересыхает, покрывается микротрещинами. Одно из лучших решений в этом случае — использование увлажнителя воздуха.

Неправильное питание. В бюджетных кормах зачастую мало омега-3, омега-6, витаминов группы В и витамина Е. Эти вещества нужны для нормального состояния кожи у кота. Если же перейти на дорогой корм невозможно, то попробуйте добавлять натуральные источники жиров в рацион питомца. Например, рыбий жир, купленный в зоомагазине.

Стресс. Всё, что нарушает стабильность и привычный порядок вещей для кошки, приводит к стрессу.