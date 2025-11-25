Названы основные результаты работы климатического саммита COP30

Впервые в качестве одного из столпов окончательного текста была включена торговля. Это отражает опасения некоторых стран относительно того, что торговые меры, такие как налоги на углеродоёмкие товары, могут снизить экспортные доходы или помешать продаже экологически чистых технологий.

На конференции COP30 Бразилия запустила новый глобальный инвестиционный инструмент. Он предполагает выплату части прибыли странам, богатым лесами, за каждый гектар оставленных ими деревьев.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите лидеров в Белене на прошлой неделе, то есть ещё до официального начала COP30, объявил о запуске фонда «Тропические леса навсегда» (TFFF). Этот проект привлёк 5,5 млрд долларов США в виде взносов от Норвегии, Германии, Индонезии, Франции и Бразилии. В конечном итоге Бразилия хочет привлечь 125 миллиардов долларов государственных и частных инвестиций, но фонд может начать работать и без 25 млрд долларов стартового капитала от правительства.

На конференции COP30 семь стран — Великобритания, Франция, Канада, Германия, Норвегия, Япония и Казахстан — подписали также соглашение о том, что они достигнут «почти нулевых» выбросов метана в секторе ископаемого топлива. Сокращение выбросов метана считается одним из наиболее быстрых способов сдерживания глобального потепления.