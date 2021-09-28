Названы особенности нового Wi-Fi 6, который появится в общественных местах

Вообще публичный Wi-Fi в Москве и прочих больших городах сейчас работает по стандартам, которые не предполагают одновременного подключения большого количества пользователей к нему, объясняет Валерий Лутошкин. То, насколько хорошо будет работать соединение, зависит именно от числа подключённых. Также одна точка Wi-Fi 5 сейчас не позволяет с нормальной скоростью загружать качественные "тяжёлые" фото или воспроизводить видео в потоковом режиме. Для того чтобы снизить нагрузку на эту точку, устанавливаются несколько таких же рядом, а из-за этого возникают помехи, проблемы со стабильностью подключения, скоростью.

Wi-Fi 6 и поможет решить все эти проблемы. Он рассчитан на одновременное обслуживание множества устройств. С помощью него к точке доступа могут подключаться до 400 человек, а эффективность работы точек доступа увеличилась в четыре раза. Кроме того, Wi-Fi 6 передаёт уже 10 бит информации за один такт (Wi-Fi 4 - 4 бита, Wi-Fi 5 - 8 бит). Если к одной и той же точке подключить несколько устройств, то образуется очередь: точка может автоматически переключаться с одного на другое, если Wi-Fi не используется. Поэтому скорость задержки сигнала теперь стала 20 мс вместо 30-40 мс ранее.