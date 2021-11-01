Названы плюсы и минусы гибких дисплеев для смартфонов

Сегодня на рынке можно встретить ноутбуки, часы, смартфоны и другую технику с гибким экраном. Причём первые эксперименты по созданию таких гибких предметов начались ещё в XX веке: их проводила компания PARC (подразделение Xerox), правда, она пыталась разработать гибкую электронную бумагу. В 1989 году изобретатель Николас Шеридан решил создать гибкие экраны для телефонов, а в 2003 году состоялась попытка Xerox вывести эту технологию на рынок, но себестоимость её была чересчур высока.

Далее произвести такие дисплеи попыталась HP. При этом в 2010 году стало ясно, что подобные экраны слишком массивны по сравнению со стеклом. В этом же году Samsung продемонстрировала цветной гибкий дисплей. Но популярным он так и не стал.

Гибкие экраны создаются на основе технологии OLED (органические светоизлучающие диоды) либо AMOLED (активная матрица из светоизлучающих диодов). Подобным дисплеям не требуется подсветка, а вместо стекла у них - несколько слоёв полиэтиленовой плёнки.