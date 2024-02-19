Названы породы кошек-долгожителей

Названы породы кошек-долгожителейОни будут радовать вас многие годы
Сиамская кошка. Нередко такие кошки доживают при правильном уходе до 20 и более лет. Один из самых старых котов этой породы прожил целых 30 лет. При этом у сиамских кошек есть предрасположенность к болезням печени и сердца.
Британская короткошёрстная. Обычно эти кошки могут прожить 15−17 лет, но некоторые доживают и до 20.
Персидская кошка. Представители этой породы живут до 15−20 лет и дольше.
Русская голубая кошка. Эта кошка отличается хорошим здоровьем без генетической предрасположенности к каким-либо болезням. Обычно продолжительность её жизни составляет 12−18 лет и больше.
Бурманская кошка. Она с лёгкостью сможет дожить до 16−18 лет и даже дольше (при правильном уходе).
Рэгдолл. В среднем продолжительность жизни таких кошек — 15−16 лет. Также у них есть склонность к развитию болезней сердца, мочекаменной болезни.
Американская короткошёрстная кошка. Эти кошки редко болеют и живут в среднем примерно 15 лет.