Названы породы кошек-долгожителей

Сиамская кошка. Нередко такие кошки доживают при правильном уходе до 20 и более лет. Один из самых старых котов этой породы прожил целых 30 лет. При этом у сиамских кошек есть предрасположенность к болезням печени и сердца.

Британская короткошёрстная. Обычно эти кошки могут прожить 15−17 лет, но некоторые доживают и до 20.

Персидская кошка. Представители этой породы живут до 15−20 лет и дольше.

Русская голубая кошка. Эта кошка отличается хорошим здоровьем без генетической предрасположенности к каким-либо болезням. Обычно продолжительность её жизни составляет 12−18 лет и больше.