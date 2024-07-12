Названы породы кошек с характером как у собак

Ориентальная. Эти кошки очень умны, преданы хозяевам, обожают общение и активные игры. Их также легко обучить разным трюкам, они любят быть в центре внимания.

Абиссинская. Такая кошка очень активна, любознательна, эмоциональна, крайне быстро учится новому. Кроме того, эти питомцы очень преданы человеку.

Мейн-кун. Одни из наиболее крупных домашних кошек. Они умные и общительные, энергичные, их легко чему-то научить.