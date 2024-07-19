Названы породы самых умных кошек

Сиамская. Подобные кошки очень активные, любознательные, общительные. Любят мяукать и мурлыкать, их легко дрессировать.

Тонкинская. Данная порода возникла за счёт скрещивания сиамских и бурманских кошек. Такие кошки обладают хорошей памятью и сообразительностью, их можно быстро научить разным трюкам и ходить на поводке.

Абиссинская. Эти кошки отличаются высоким эмоциональным интеллектом, легко адаптируются к новым условиям. Часто общаются с хозяевами при помощи разных звуков.