Наука и технологии
Опубликовано 04 сентября 2024, 18:00
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Названы породы самых умных собак

Обратите на них внимание при выборе питомца
Собаки некоторых пород от природы обладают выдающимся интеллектом. Они легко поддаются дрессировке, умеют самостоятельно принимать правильные решения.
Названы породы самых умных собак
© iXBT.com

Бордер-колли. В среднем такие собаки живут 12−15 лет, а их вес составляет 14−20 кг. Они очень энергичны, поэтому с ними вам придётся много двигаться. Также они требуют постоянной умственной и физической активности, иначе могут начать вести себя деструктивно, скучать, сильно нервничать. Ещё за шерстью бордер-колли нужно постоянно ухаживать.

Пудель. Живёт он в среднем 12−18 лет, а весить может 3−30 кг. При этом шерсть пуделей требует тщательного ухода. При отсутствии внимания собаки могут сильно грустить, они нуждаются в тренировках, могут страдать от хронических заболеваний.

Названы породы самых умных собак
© Fusion Brain

Немецкая овчарка. Живут собаки этой породы 9−13 вес, а их вес составляет 20−40 кг. Немецкие овчарки используются в полиции, охране, службе спасения. Из недостатков этих псов можно назвать проблемы с суставами и дисплазией тазобедренного сустава, высокий уровень активности, невозможность содержания в небольших квартирах.

Золотистый ретривер. Он живёт 10−12 вес, а весит обычно 25−40 кг. Такие собаки требуют много физической активности, не подходят в качестве охранников.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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