Названы породы собак, которые с трудом переносят одиночество

Бишон фризе. Эти собаки сильно привязываются к человеку, нуждаются в постоянном общении. Когда они остаются одни, то могут скулить, лаять, портить вещи и обувь, жевать собственную шерсть, царапать свою кожу до крови.

Бордер-колли. Представители этой породы очень умные, легко учатся различным трюкам. Если они надолго остаются одни, то начинают вести себя деструктивно.

Лабрадор-ретривер. В одиночестве такие псы начинают лаять, скулить, портить вещи и мебель или царапать дверь.