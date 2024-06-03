Названы причины, по которым кошки поджимают передние лапы, когда лежат

Бывает, что поджатие лапок под себя указывает на определённые проблемы со здоровьем у кошки. Например, у неё может болеть лапка, другие части тела, внутренние органы. Указать на это может то, что питомец время от времени вылизывает какое-то место и мяукает.

Кроме того, в позе «буханка» удобно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Подобным образом животное может показывать, что обиделось, или просто инстинктивно так лежать, защищая живот — самое уязвимое место.