Названы причины, по которым кошки поджимают передние лапы, когда лежат

Опубликовано 03 июня 2024, 03:45
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Названы причины, по которым кошки поджимают передние лапы, когда лежатИногда такая поза должна вас насторожить
Нередко коты во время отдыха поджимают по себя лапки. Обычно хозяева этих питомцев называют эту позу облачком или буханкой.
Есть несколько причин, по которым кошки предпочитают лежать именно в позе облачка.
Отдых.
Доверие к окружающим.
Поддержание температуры тела.
Комфорт.
Бывает, что поджатие лапок под себя указывает на определённые проблемы со здоровьем у кошки. Например, у неё может болеть лапка, другие части тела, внутренние органы. Указать на это может то, что питомец время от времени вылизывает какое-то место и мяукает.
Кроме того, в позе «буханка» удобно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Подобным образом животное может показывать, что обиделось, или просто инстинктивно так лежать, защищая живот — самое уязвимое место.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова