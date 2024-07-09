Названы причины, по которым кошки сбрасывают вещи со стола

Одна из самых раздражающих привычек у кошек — сбрасывать со стола вещи. Вот как это объясняют эксперты.

Охота. Считается, что за этой привычкой может скрываться охотничий инстинкт. Кроме того, сбрасывать предметы питомец может, чтобы лучше изучить окружение.

Привлечение внимания. Кошка может сбрасывать всё со стола, чтобы привлечь ваше внимание.