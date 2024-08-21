Названы причины, по которым коты боятся воды

Неприязнь кошек к воде связана с их физиологией. Их тело покрыто шерстью, которое участвует в терморегуляции. Именно поэтому кошки не потеют и потовых желез у них нет. Также в каждом волоске животного есть сальная железа, содержащая витамин D и ароматические вещества. Чтобы предотвратить попадание с шерсти болезнетворных бактерий, коты часто вылизываются.

В целом кошки воды не боятся - они просто не любят намокать. И есть несколько объяснений этого явления.

Нарушение терморегуляции тела. При намокании кот будет мёрзнуть либо перегреваться, так как контролировать температуру тела его шерсть уже не сможет.

Усиление запаха. У кошек запах шерсти при намокании становится намного сильнее. Его даже может почувствовать человек.