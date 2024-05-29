Названы причины, по которым на Востоке принято есть палочками

Опубликовано 29 мая 2024, 00:45
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Названы причины, по которым на Востоке принято есть палочкамиВозможно, вы о них догадывались
Уже на протяжении нескольких тысячелетий в Китае и Японии для еды используются палочки. И есть сразу несколько объяснений этому явлению.
Практичность и удобство. Есть палочками удобно и практично.
Польза для здоровья. Вы не сможете взять сразу много еды за один раз палочками. Это позволяет более медленно и осознанно питаться, улучшает пищеварение, защищает от переедания. Китайские врачи, которые специализируются на точечном массаже, говорят, что использование палочек стимулирует примерно 40 жизненно важных точек на руке.
Развитие детей. По мнению японских врачей, дети, которые едят палочками, развиваются быстрее, чем те, кто ест обычными столовыми приборами. Связано это с тем, что палочки тренируют мелкую моторику и координацию.