Названы причины, по которым на Востоке принято есть палочками

Практичность и удобство. Есть палочками удобно и практично.

Польза для здоровья. Вы не сможете взять сразу много еды за один раз палочками. Это позволяет более медленно и осознанно питаться, улучшает пищеварение, защищает от переедания. Китайские врачи, которые специализируются на точечном массаже, говорят, что использование палочек стимулирует примерно 40 жизненно важных точек на руке.