Названы причины, по которым ваш кот может толстеть

Названы причины, по которым ваш кот может толстетьЭто может быть действительно опасно для его здоровья
Существует несколько причин, по которым ваша кошка может начать набирать вес.
Неправильное питание. Зачастую лишний вес появляется у тех, кто ест натуральные продукты и любит просить что-то со стола. Лучше всего же составить для питомца сбалансированный рацион и покупать корма, которые порекомендует ветеринар.
Малоподвижный образ жизни. Из-за этого в организме кошки накапливается жир.
Особенности породы. Больше всего склонны к полноте персы, за ними идут британцы, шотландцы, сфинксы, корниш-рексы, турецкий ван и мейн-кун.
Проблемы с гормонами. Обычно это связано с заболеваниями поджелудочной, щитовидной железы, приёмом гормональных препаратов.
Хронические болезни. Лишний вес появляется при диабете, панкреатите, печёночной недостаточности, дисфункции ЖКТ и некоторых других заболеваниях.
Возраст. Коты старше семи лет всё больше времени лежат, а не двигаются.
Кастрация и стерилизация. Из-за этих операций у кошки возникает повышенный аппетит при снижении активности.
Избыточный вес у кота может спровоцировать развитие таких болезней, как сахарный диабет, артрит, артроз, болезни сердца. Также жир откладывается на внутренних органах питомца и приводит к нарушению их работы.