Названы причины, по которым ваш кот может толстеть

Это может быть действительно опасно для его здоровья

Все мы помним кошку Матильду из мультика про Карлсона и кота из «Блудного попугая». Они очаровательны, но в жизни им грозило бы множество проблем со здоровьем.