Названы причины появления неприятного запаха в шкафу

Наиболее распространённая причина возникновения в шкафу неприятного запаха — это сильная сырость и плохая вентиляция. Влага может попасть внутрь и из внешней среды. Особенно часто такое бывает с изделиями из плотных тканей.

Ещё одна возможная причина — неправильное хранение одежды. Если она долго просто лежит в шкафу, то начинает собирать пыль и разную грязь. Постепенно чистые вещи становятся несвежими и начинают неприятно пахнуть. То же самое происходит, если вместе хранить чистую и грязную одежду.