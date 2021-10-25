Названы пять лучших ружей для самообороны

В список лучших гладкоствольных ружей от российского производителя вошли пять моделей. Перед этим, однако, автор предупредил, что купить такое оружие можно только при наличии лицензии. Для этого нужно получить медицинское заключение, а также иметь идеальную биографию.

1. «Сайга-410»

Внешне ружьё немного похоже на автомат Калашникова, имеет модификации 410, 410С, 410К, 410 КВ. Приобрести его можно, если уже получены охотничий билет и разрешение. Вес оружия составляет 3,1-3,4 кг, мощность - 700-1000 Дж. Оно обеспечивает попадание в цель на расстоянии 50 м, а вот на более дальней дистанции всё сложнее. Ружьё также способно пробить 10-см деревянный щит. Пригодится для охоты только на зверей среднего размера.