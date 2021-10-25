Названы пять лучших ружей для самообороны

Названы пять лучших ружей для самообороныОтечественного производства
В список лучших гладкоствольных ружей от российского производителя вошли пять моделей. Перед этим, однако, автор предупредил, что купить такое оружие можно только при наличии лицензии. Для этого нужно получить медицинское заключение, а также иметь идеальную биографию.
1. «Сайга-410»
Внешне ружьё немного похоже на автомат Калашникова, имеет модификации 410, 410С, 410К, 410 КВ. Приобрести его можно, если уже получены охотничий билет и разрешение. Вес оружия составляет 3,1-3,4 кг, мощность - 700-1000 Дж. Оно обеспечивает попадание в цель на расстоянии 50 м, а вот на более дальней дистанции всё сложнее. Ружьё также способно пробить 10-см деревянный щит. Пригодится для охоты только на зверей среднего размера.
2. ВПО-209 («Вепрь»)
Имеет модификации 209, 209Л. Позволяет точно стрелять с расстояния 200-300 м, а также на небольшой дистанции, обладает высокой убойной силой. При этом весит оно довольно много (3,8 кг) и стоит тоже недёшево (400-500 долларов, или 28-35 000 рублей). Мощность ружья - 2400 Дж.
3. ТОЗ-106
Сейчас это оружие больше не производится, но на складах остались отдельные модели. Подойдёт для охоты на волков, кабанов и других средних животных. Вес ружья - 2,5 кг, мощность - 800-1200 Дж. За счёт невысокой стоимости (100 долларов, или 7 000 рублей) считается привлекательным вариантом. Также при покупке вы получаете отличную убойную силу, возможность точного попадания на расстоянии до 30 м. Из недостатков эксперт называет сильную отдачу, громкий выстрел и наличие наготове всего двух патронов.
4. ВПО-205 («Вепрь-12/Молот»)
Как и некоторые названные раннее модели, эта предназначена для охоты на среднего зверя. Внешний вид ружья схож с внешностью АК. За довольно большую цену (700-1000 долларов, или 49-70 000 рублей) вы получите оружие весом 4,3 кг и мощностью 1500-3000 Дж, которое обладает высокой убойной силой и позволит попадать в мишень с расстояния до 50 м.
5. «Сайга-12»
Есть несколько вариантов этого ружья: 12, 12С, 12К. С ним можно охотиться на птиц и животных. За 500 долларов (35 000 рублей) у вас будет оружие весом 3,5-3,8 кг, мощностью 3 000 Дж с хорошей пробивной силой и точным попаданием в цель с расстояния до 30-50 м.