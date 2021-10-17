Названы пять самых странных устройств

Наука и технологии
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Названы пять самых странных устройствНекоторые из них так и не получили популярность у покупателей
Технологическая компания Madrobots представила в блоге на habr.com подборку пяти необычных разработок.
В список гаджетов вошли продукты Google, Apple и других известных производителей.
- Gboard Yunomi. Это японская версия клавиатуры-чашки компании Google. Презентация её состоялась 1 октября 2020 года. В ёмкость кружки можно наливать напитки температурой от -20 до 140 градусов Цельсия. Что касается клавиатуры, то здесь 58 механических клавиш. Подключается к компьютеру устройство через USB Type-C.
- Wii Vitality Sensor. Это датчик пульса Nintendo. Создан был в 2009 году, но в 2013-м проект закрыли. Вообще предполагалось, что пользоваться разработкой будут геймеры, правда, во время создания выяснилось, что только 90 человек из 100 могут без проблем играть с ним. Датчик надевался на указательный палец и присоединялся к контроллеру для приставки Wii.
- Odo. Это мини-камеры 2007 года Spin N' Snap и Crank N' Capture, которые заряжаются с помощью прокручивания. Первую нужно крутить пальцами, для второй используется ручка. Качество изображения у Crank N' Capture было плохим. Получившееся видео можно было смотреть на компьютере или через Push Power Play.
- Becon. Это сканер кожи головы, созданный компанией Samsung. Устройство может похвастаться алгоритмом машинного обучения, CMOS-матрицей, камерой с возможностью увеличивать изображение до 80 раз. Для состояния кожи головы нужно провести девайсом по голове. Затем в приложении автоматически создаётся формула средства, которое подходит пользователю. Также с помощью этого гаджета можно следить за тем, насколько эффективен уход за кожей головы. Планируется, что Becon появится в продаже уже в ближайшее время.
- «Носки» для iPod. Когда-то Apple создавала чехлы для плееров в виде носков. Продавались они по шесть штук в одной упаковке. Из магазина компании исчезли аксессуары в 2012 году.