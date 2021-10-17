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Названы пять самых странных устройств

Некоторые из них так и не получили популярность у покупателей
Технологическая компания Madrobots представила в блоге на habr.com подборку пяти необычных разработок.
Названы пять самых странных устройств

В список гаджетов вошли продукты Google, Apple и других известных производителей.

  1. Gboard Yunomi. Это японская версия клавиатуры-чашки компании Google. Презентация её состоялась 1 октября 2020 года. В ёмкость кружки можно наливать напитки температурой от -20 до 140 градусов Цельсия. Что касается клавиатуры, то здесь 58 механических клавиш. Подключается к компьютеру устройство через USB Type-C.
  1. Wii Vitality Sensor. Это датчик пульса Nintendo. Создан был в 2009 году, но в 2013-м проект закрыли. Вообще предполагалось, что пользоваться разработкой будут геймеры, правда, во время создания выяснилось, что только 90 человек из 100 могут без проблем играть с ним. Датчик надевался на указательный палец и присоединялся к контроллеру для приставки Wii.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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  1. Odo. Это мини-камеры 2007 года Spin N' Snap и Crank N' Capture, которые заряжаются с помощью прокручивания. Первую нужно крутить пальцами, для второй используется ручка. Качество изображения у Crank N' Capture было плохим. Получившееся видео можно было смотреть на компьютере или через Push Power Play.
  1. Becon. Это сканер кожи головы, созданный компанией Samsung. Устройство может похвастаться алгоритмом машинного обучения, CMOS-матрицей, камерой с возможностью увеличивать изображение до 80 раз. Для состояния кожи головы нужно провести девайсом по голове. Затем в приложении автоматически создаётся формула средства, которое подходит пользователю. Также с помощью этого гаджета можно следить за тем, насколько эффективен уход за кожей головы. Планируется, что Becon появится в продаже уже в ближайшее время.
  1. «Носки» для iPod. Когда-то Apple создавала чехлы для плееров в виде носков. Продавались они по шесть штук в одной упаковке. Из магазина компании исчезли аксессуары в 2012 году.