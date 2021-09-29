Названы пять технологий, которые спасают планету от загрязнения

Наука и технологии
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Названы пять технологий, которые спасают планету от загрязненияЭти проекты помогут снизить негативное воздействие человека на окружающую среду
Компания "М.Видео-Эльдорадо" опубликовала на "Хабре" подборку пяти технологических проектов, направленных на сохранение нашей планеты.
Сейчас экологические проблемы становятся всё актуальнее. Ниже - список пяти технологических идей, которые помогают уменьшить отрицательное влияние человека на природу.
- The Ocean Cleanup. Этот проект направлен на сбор пластикового мусора в океане. Для этого специальный катамаран Interceptor исследует водоёмы в поисках мусора и собирает его. Когда мусорные контейнеры наполняются, катамаран сигнализирует об этом операторам по сборку отходов. В итоге все отходы доставляются на берег на барже. В 2021 году этот проект поддержала Coca-Cola.
- Global Alert. Создал данный проект американец Даг Вудринг. Сервис даёт возможность пользователям отмечать на карте места на берегу или в водоёмах, где они обнаружили мусор. В России есть похожий сайт - Recyclemap.ru.
- "Лесной дозор". Эта система видеоаналитики отслеживает местоположение лесных пожаров и помогает их быстро предотвратить. При верном размещении вышек можно мониторить территорию на расстоянии до 35 километров от каждого пункта наблюдения. Также этот проект имеет собственный софт.
- Plastic Road. Благодаря этому проекту из переработанного пластика создаются модули, из которых позже собирают дороги. После того как эти дороги придут в негодность, их можно будет вновь разобрать и переработать. Стоит это тоже дешевле, чем прокладывать асфальт.
- Drone Ecozone. В одноимённом хакатоне приняли участие более 2 200 IT-специалистов. Победители смогли при помощи дрона увидеть различные природные заповедники и сфотографировать виды. Эти изображения затем поместили на одежду производителя "Запорожец Heritage". Кроме того, прибыль от реализации этого проекта будет потрачена на программы поддержки российской природы фонда "Красивые дети в красивом мире".