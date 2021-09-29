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Названы пять технологий, которые спасают планету от загрязнения

Эти проекты помогут снизить негативное воздействие человека на окружающую среду
Компания "М.Видео-Эльдорадо" опубликовала на "Хабре" подборку пяти технологических проектов, направленных на сохранение нашей планеты.
Названы пять технологий, которые спасают планету от загрязнения

Сейчас экологические проблемы становятся всё актуальнее. Ниже - список пяти технологических идей, которые помогают уменьшить отрицательное влияние человека на природу.

  1. The Ocean Cleanup. Этот проект направлен на сбор пластикового мусора в океане. Для этого специальный катамаран Interceptor исследует водоёмы в поисках мусора и собирает его. Когда мусорные контейнеры наполняются, катамаран сигнализирует об этом операторам по сборку отходов. В итоге все отходы доставляются на берег на барже. В 2021 году этот проект поддержала Coca-Cola.
  1. Global Alert. Создал данный проект американец Даг Вудринг. Сервис даёт возможность пользователям отмечать на карте места на берегу или в водоёмах, где они обнаружили мусор. В России есть похожий сайт - Recyclemap.ru.
Названы пять технологий, которые спасают планету от загрязнения
  1. "Лесной дозор". Эта система видеоаналитики отслеживает местоположение лесных пожаров и помогает их быстро предотвратить. При верном размещении вышек можно мониторить территорию на расстоянии до 35 километров от каждого пункта наблюдения. Также этот проект имеет собственный софт.
  1. Plastic Road. Благодаря этому проекту из переработанного пластика создаются модули, из которых позже собирают дороги. После того как эти дороги придут в негодность, их можно будет вновь разобрать и переработать. Стоит это тоже дешевле, чем прокладывать асфальт.
  1. Drone Ecozone. В одноимённом хакатоне приняли участие более 2 200 IT-специалистов. Победители смогли при помощи дрона увидеть различные природные заповедники и сфотографировать виды. Эти изображения затем поместили на одежду производителя "Запорожец Heritage". Кроме того, прибыль от реализации этого проекта будет потрачена на программы поддержки российской природы фонда "Красивые дети в красивом мире".