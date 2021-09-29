Названы пять технологий, которые спасают планету от загрязнения

Сейчас экологические проблемы становятся всё актуальнее. Ниже - список пяти технологических идей, которые помогают уменьшить отрицательное влияние человека на природу.

The Ocean Cleanup. Этот проект направлен на сбор пластикового мусора в океане. Для этого специальный катамаран Interceptor исследует водоёмы в поисках мусора и собирает его. Когда мусорные контейнеры наполняются, катамаран сигнализирует об этом операторам по сборку отходов. В итоге все отходы доставляются на берег на барже. В 2021 году этот проект поддержала Coca-Cola.