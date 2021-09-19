Названы пять типов штрих-кодов, с которыми люди регулярно сталкиваются

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Названы пять типов штрих-кодов, с которыми люди регулярно сталкиваютсяОни отличаются внешним видом и предназначением
Оказывается, существует несколько видов специальных штрих-кодов. Все они встречаются нам часто, но мы не всегда задумываемся о том, чем они отличаются друг от друга и зачем нужны. Об этом рассказывает автор "Хабра" Екатерина Войтенко.
Екатерина Войтенко перечислила пять самых распространённых видов штрих-кодов в нашей жизни. К каким-то из них мы уже привыкли (например, "товарные" или QR-код), а какие-то просто не замечаем.
- PDF-417. Он наносится на билет для посадки на самолёт. Чаще всего используется он для определения личности пассажира (в этом коде содержится ID-номер билета). Ещё может применяться при отчётности и хранении товаров.
- EAN-13. Его помещают на товары в магазинах. Первые три цифры - код страны (500 - Великобритания, 400-440 - Германия, 460-469 - Россия и т. д.). Ещё есть ряд мифов, связанных с этими штрих-кодами. Например, что наличие этого кода свидетельствует о качестве товара (на самом деле он говорит только о стране-производителе и то не всегда), что в нём есть дополнительная информация о сроке годности, изготовителе и пр. (внутри него находится лишь номер, по которому можно в специальном каталоге найти информацию; правда, есть сервис GEPIR, который предоставит данные владельца контактной информации штрих-кода), что отсутствие товара в GEPIR говорит о его поддельности (на самом деле некоторые страны могут закрывать доступ к этим данным).
- Pharmacode. Наносится на лекарства. Считывается он справа налево, при его создании могут использоваться разные цвета, кодируются числа (от 3 до 131070) в двоичном формате.
- Data Matrix. Очень похож на QR-код. Однако он может быть в виде квадрата/треугольника или групп этих фигур, его легко определить по двум прямым линиям. Такой штрих-код может быть меньше, чем обычный QR-код и его помещают, например, на пачках сигарет или лекарственных упаковках.
- Aztec. В центре этого вида QR-кода находится некая "мишень". Он может быть прочитан в любом положении и даже в том случае, если предмет помят или растянут. Наносится этот код на железнодорожные билеты.
Это лишь часть существующих штрих-кодов. О других автор пообещала рассказать в следующем материале.