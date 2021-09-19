Названы пять типов штрих-кодов, с которыми люди регулярно сталкиваются

Они отличаются внешним видом и предназначением

Оказывается, существует несколько видов специальных штрих-кодов. Все они встречаются нам часто, но мы не всегда задумываемся о том, чем они отличаются друг от друга и зачем нужны. Об этом рассказывает автор "Хабра" Екатерина Войтенко.