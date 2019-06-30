Названы самые ценные качества работодателей с точки зрения гомосексуалов

Компания Universum провела исследование предпочтений по будущему устройству на работу среди студентов-гомосексуалов. Результаты приводятся изданием Business Insider.

Как оказалось, студенты из ЛГБТ-сообщества имеют схожие предпочтения со своими гетеросексуальными собратьями. Но, вполне закономерно, они больше внимания уделают работодателям с ярко выраженной социальной ответственностью, поддержкой открытых взглядов и подчёркнутым равенством в гендерном вопросе. Большое внимание уделяется таким качествам, как этические стандарты, корпоративная культура и социальная ответственность компаний.

Также они больше склонны к профессиям в сферах искусства, развлечений и отдыха. Предпочтение также отдаётся неправительственным и некоммерческим организациям.