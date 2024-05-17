Названы самые частые ошибки владельцев собак

Названы самые частые ошибки владельцев собакПроверьте себя
Еда с общего стола. Такая пища может привести к проблемам со здоровьем у собаки. Кроме того, если вы приучите питомца к еде со стола, то он будет и потом воровать и выпрашивать лакомства.
Отсутствие достаточного количества физической активности. В этом случае у собаки будет слишком много энергии, которую некуда деть. Это скажется на поведении питомца.
Лишний вес собаки. Это плохо сказывается в первую очередь на сердечно-сосудистой системе.
Множество лакомств. Покупать их нужно в специальных магазинах. А если вы даёте псу такую «вкусняшку», то учитывайте общую калорийность его рациона.
Туалет дома. Не ленитесь гулять с собакой.
Жизнь на цепи. Собака обязательно должна иметь возможность отходить от своей будки. Иначе у неё испортится характер, она станет агрессивной.
Игнорирование настроения собаки. Если у вас злой вид, то собака вполне может вас испугаться. Также иногда питомцу хочется ласки и внимания.
Попытки быстрого обучения. Дайте время псу, чтобы он запомнил определённые команды, и не злитесь на него, если что-то не получается быстро.
Полное отсутствие наказаний. Сразу обозначьте собаке, как вести себя нельзя. И это нужно делать, пока она ещё маленькая.
Отсутствие общения. Животное должно изучать окружающий мир, взаимодействовать с людьми и другими псами.
Изменение правил. Если вы решили какое-то правило ввести, то соблюдайте его постоянно.
Игнорирование скуки пса. Купите собаке игрушки на случай, когда вы не можете проводить с ней время.
Длительное одиночество собаки. Избавить питомца от скуки может помочь заведение второго пса.
Наказание с опозданием. Актуальным наказание будет лишь тогда, когда питомец пойман во время «преступления».
Отчаяние в сложных ситуациях. Помните, что дрессировать собаку нужно постепенно и регулярно.