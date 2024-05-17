Названы самые частые ошибки владельцев собак

Еда с общего стола. Такая пища может привести к проблемам со здоровьем у собаки. Кроме того, если вы приучите питомца к еде со стола, то он будет и потом воровать и выпрашивать лакомства.

Отсутствие достаточного количества физической активности. В этом случае у собаки будет слишком много энергии, которую некуда деть. Это скажется на поведении питомца.

Лишний вес собаки. Это плохо сказывается в первую очередь на сердечно-сосудистой системе.

Множество лакомств. Покупать их нужно в специальных магазинах. А если вы даёте псу такую «вкусняшку», то учитывайте общую калорийность его рациона.

Туалет дома. Не ленитесь гулять с собакой.

Жизнь на цепи. Собака обязательно должна иметь возможность отходить от своей будки. Иначе у неё испортится характер, она станет агрессивной.

Игнорирование настроения собаки. Если у вас злой вид, то собака вполне может вас испугаться. Также иногда питомцу хочется ласки и внимания.

Попытки быстрого обучения. Дайте время псу, чтобы он запомнил определённые команды, и не злитесь на него, если что-то не получается быстро.