Названы самые маленькие породы собак

Чихуахуа. Масса тела такой взрослой собачки обычно составляет 1,5−3 кг, а рост — 15−23 см. Живёт эта порода 12−20 лет. По характеру такие псы энергичны, веселы, храбры. Однако они склонны к ожирению, очень хрупкие, легко травмируются, часто для прогулок им нужна специальная одежда и обувь (они часто перегреваются или переохлаждаются). Ещё эти собаки довольно задиристые и часто лают на других животных и на людей.

Той-пудель. Очень умные собаки, которых легко обучить различным командам. В среднем живут они 10−18 лет. Их рост — 24−28 см, масса тела — 2−4 кг. Вам придётся тщательно следить за шерстью и зубами такого пса. Из минусов породы: такие питомцы не переносят одиночество, любят громко лаять, могут быть очень трусливыми, нуждаются в постоянной активности.