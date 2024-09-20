Названы самые маленькие страны в мире

Названы самые маленькие страны в миреОни действительно уникальны
Ватикан. Его площадь — 0,44 км², а располагается он в центре Рима. В этом государстве находится резиденция Папы Римского, главный духовный центр католицизма. Каждый год множество паломников и туристов приезжают сюда, чтобы посмотреть на Собор Святого Петра, Сикстинскую капеллу с фресками Микеланджело и другие достопримечательности. У Ватикана есть свои валюта, СМИ, почтовая служба.
Монако. Это одна из наиболее престижных и богатых стран мира, хотя её площадь — 2,02 км². На территории Монако есть казино, рестораны, отели, виллы знаменитостей.
Науру. Островное государство, которое находится в Тихом океане. Его площадь составляет 21 км². По большей части экономика Науру опирается на рыболовство, доходы от центров содержания мигрантов.
Тувалу. Это государство состоит из нескольких атоллов. Площадь Тувалу — 26 км². Экономика этой страны зависит от рыболовства, материальной помощи международных организаций.
Сан-Марино. Страна, окружённая Италией. Площадь Сан-Марино — 61 км². Экономика здесь связана в значительной степени с туризмом, экспортом керамики и текстиля.
Лихтенштейн. Расположено это государство между Австрией и Швейцарией, а его площадь — 160 км². Здесь низкие налоги и развитый финансовый сектор.
Маршалловы острова. Это государство в Тихом океане состоит из более тысячи островов. Площадь страны — 181 км². Поддерживается её экономика рыболовством и помощью от других стран (в основном от США).
Сент-Китс и Невис. Эти острова находятся в Карибском море, причём их общая площадь составляет 261 км². Экономический рост связан в этой стране с туризмом и финансовыми услугами.
Мальдивы. Островное государство площадью 300 км², которое находится в Индийском океане. Оно известно во всём мире как туристическое место.
Мальта. Площадь этого государства — 316 км², а расположено оно в Средиземном море. Значительная доля доходов у Мальты связана с туристической сферой.