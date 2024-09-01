Названы самые опасные дороги в мире

Дорога Кейлонг Киштвар, Индия. Это грунтовая дорога длиной 235 км, проходящая через опасные горные перевалы. При этом между вами и обрывом высотой в тысячи метров нет никаких препятствий. Добавьте к этому ещё угрозу оползней и переменчивую погоду. Один из участков этой дороги настолько узкий, что вы можете свалиться в пропасть, если подъедете слишком близко к краю.

Ибарская магистраль, Сербия. Среди местных жителей она известна как Чёрное шоссе. Автомагистраль соединяет Белград с другими крупными муниципалитетами Сербии и соседними странами. Она представляет собой серию длинных прямых дорог, перемежающихся опасными поворотами.

Трансфэгэрашан, Румыния. Одна из худших по качеству дорог в Европе. Это извилистая горная дорога, поднимающаяся на высоту более 2000 м. Её длина — 150 км. Она включает крутые повороты, туннели и резкие перепады высот. Другая серьёзная опасность на ней — огромные стада овец посреди дороги.

Дорога Скипперс-Каньон, Новая Зеландия. Из-за мягкой породы каньона его поверхность может быть очень скользкой во время дождя и рассыпчатой ​​в сухое время. Отличается дорога крутыми спусками, бесчисленными крутыми поворотами и шириной, достаточной только для одностороннего движения на большей части его длины в 22 км. Также на этом участке дороги не действует страховка арендованных автомобилей.

Шоссе Джеймса Далтона, США. 666-километровый участок дороги служит основным маршрутом для грузовиков, перевозящих топливо и припасы для нефтяников. При этом только 1/3 дороги заасфальтирована, а остальная её часть состоит из гравия и камней. В основном на ней можно столкнуться с такими опасностями, как лёд, снег, возможность встречи с белыми медведями на пути.