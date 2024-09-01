Названы самые опасные дороги в мире

Названы самые опасные дороги в миреВот где вам нужно быть осторожнее при поездке на машине
Дорога Кейлонг Киштвар, Индия. Это грунтовая дорога длиной 235 км, проходящая через опасные горные перевалы. При этом между вами и обрывом высотой в тысячи метров нет никаких препятствий. Добавьте к этому ещё угрозу оползней и переменчивую погоду. Один из участков этой дороги настолько узкий, что вы можете свалиться в пропасть, если подъедете слишком близко к краю.
Ибарская магистраль, Сербия. Среди местных жителей она известна как Чёрное шоссе. Автомагистраль соединяет Белград с другими крупными муниципалитетами Сербии и соседними странами. Она представляет собой серию длинных прямых дорог, перемежающихся опасными поворотами.
Трансфэгэрашан, Румыния. Одна из худших по качеству дорог в Европе. Это извилистая горная дорога, поднимающаяся на высоту более 2000 м. Её длина — 150 км. Она включает крутые повороты, туннели и резкие перепады высот. Другая серьёзная опасность на ней — огромные стада овец посреди дороги.
Дорога Скипперс-Каньон, Новая Зеландия. Из-за мягкой породы каньона его поверхность может быть очень скользкой во время дождя и рассыпчатой в сухое время. Отличается дорога крутыми спусками, бесчисленными крутыми поворотами и шириной, достаточной только для одностороннего движения на большей части его длины в 22 км. Также на этом участке дороги не действует страховка арендованных автомобилей.
Шоссе Джеймса Далтона, США. 666-километровый участок дороги служит основным маршрутом для грузовиков, перевозящих топливо и припасы для нефтяников. При этом только 1/3 дороги заасфальтирована, а остальная её часть состоит из гравия и камней. В основном на ней можно столкнуться с такими опасностями, как лёд, снег, возможность встречи с белыми медведями на пути.
Перевал Зоджила, Индия. Расположена дорога высоко в горах Гималаев. Из-за этого она часто бывает закрыта на месяцы. Ширина её такая, что по ней за раз может проехать лишь один мотоцикл. Ограждений при этом нет.
Дорога Фейри-Медоуз, Пакистан. Она петляет по горам Пакистана на высоте более 3000 м над уровнем моря в некоторых местах. При этом проехать по ней за раз способен лишь один автомобиль. Опять же, нет никаких защитных ограждений, которые бы не позволили вам свалиться вниз, что случается довольно часто. Разрешено ездить по этой дороге только местным жителям.
Дорога Юнгас, Боливия. Она уносила ежегодно в среднем от 200 до 300 жизней, пока поблизости не открыли новое шоссе — более безопасную альтернативу. Длина дороги составляет 66 км, а сама она из гравия и ведёт через горы. Туман и дождь затрудняют на ней видимость, а ещё автомобили на ней часто обгоняют друг друга по встречной полосе (даже на краю опасно крутых обрывов).
Сычуань-Тибетское шоссе, Китай. Одна из самых высокогорных дорог в мире. На ней вы можете столкнуться с лавинами и оползнями, преодолением одноколейных участков на большой высоте с плохим сцеплением. Также это довольно загруженная дорога.
Байбурт D915, Турция. Её называют одной из самых страшных дорог в мире из-за многочисленных крутых поворотов, прорезающим склоны горной местности. Помимо этого, покрытие на этой дороге рыхлое, а погода для поездок по ней часто неблагоприятная.