Названы самые опасные в мире моря

Пролив Дрейка. По-другому он называется морем Хокка. Знаменит этот пролив штормами, непредсказуемыми течениями. Ширина прохода у него — 800 км. Опасность водоёма состоит в том, что рядом нет крупных островов и отмелей. В результате течения движутся без сопротивления и переносят огромные объёмы воды. Также в этом проливе мощные ветра создают волны высотой до 12 м.

Бермудский треугольник. Площадь этой местности составляет 1,3 кв. км. Находится этот район между Бермудскими островами, страной Пуэрто-Рико и южной частью Флориды. Печально известен он мистическими случаями кораблекрушений.