Названы самые подходящие для небольших квартир птицы

Волнистые попугайчики. Это отличный выбор для тех, у кого раньше не было птичек. Купить вы можете одного попугайчика или сразу пару. Клетка нужна обычная, лучше её ставить около окна, но следить, чтобы не было сквозняков. Питаются волнистые попугайчики специальными смесями.

Корелла. Их отличительной чертой считаются «щёчки» и хохолок на голове. Для новичков больше подойдёт самочка, чем самец. Кормом могут служить зерновая смесь, овощи, фрукты, орехи, листья одуванчиков.

Неразлучники. Они могут жить и в одиночестве без проблем. В клетке для таких попугаев должно быть много места, жёрдочек, лесенок, игрушек. В качестве корма можно покупать смеси и дополнять их овощами, зеленью.

Канарейки. Это хороший вариант для тех, кто хочет завести какую-нибудь птицу, но не попугая. В клетку обязательно поставьте «купалку», потому что канарейки любят воду. Кормить этих птичек нужно смесью.