Названы самые популярные мифы о самолётах

Самолёты — это всегда опасно. По статистике, самолёт — один из наиболее безопасных видов транспорта. Вероятность, что вы попадёте в авиакатастрофу, крайне мала. У вас намного больше шансов погибнуть в ДТП.

Кто-то может открыть дверь самолёта в полёте. Это сделать нереально потому, что такая дверь имеет несколько степеней защиты. Они как раз предотвращают риск того, что кто-то её откроет во время полёта.

Мобильные телефоны могут нарушить работу самолёта. На самом деле авиалайнеры защищены от большей части помех, которые создают телефоны. А переход в авиарежим в начале и конце полёта — это мера предосторожности.