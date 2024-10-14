Названы самые распространённые ошибки при ремонте квартиры

Непродуманное освещение. Важно подбирать разные виды освещения для каждого угла дома. Например, для кухни подойдёт прямой свет, а для спальни — мягкий. Также должен быть как основной свет, так и дополнительные его варианты: ночники, настольные лампы и т. п. Ещё полезными окажутся диммеры, позволяющие регулировать яркость света.

Неправильный выбор отделочных материалов. Качество таких материалов связано с их долговечностью. Ламинат должен быть устойчивым к воде, плитка — прочной. Хорошая краска сможет прослужить годы и не утратить цвет.

Плохая звукоизоляция. Многие стараются на этом аспекте сэкономить. Особенно важно это при ремонте детской или спальни.

Отсутствие места для хранения вещей. Заранее подумайте, где у вас будут стоять полки, шкафы, антресоли. Лучше предусмотреть больше таких мест, чем мучиться от их недостатка.

Слишком сложные мебель и декор. Помните, что мебель должна быть удобной, а не только красивой. Выбирайте практичные варианты.