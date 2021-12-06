Названы самые ядовитые животные в мире

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Названы самые ядовитые животные в миреСреди них есть даже улитка
В мире существует множество ядовитых животных, но какие из них наиболее опасны для человека? Об этом рассказал «Фокус».
Всего в список, составленный изданием «Фокус», вошли четыре животных.
- Паук арахнид. Работники Австралийского парка рептилий получили от анонимного добровольца подарок - ядовитого паука арахнида. На самом деле укус некоторых видов таких пауков может всего за 15 минут убить взрослого человека. В парке из яда, получаемого от пауков, создают противоядие, которое помогает 300 людям в год. Все воронковые пауки имеют блестящее тело тёмного цвета, восемь глаз.
- Толстый лори. Несмотря на милый вид, это одно из самых опасных животных. Яд таких зверьков вызывает удушье и приводит к смерти. Ядовитые железы находятся на передних конечностях, то есть когда животные вылизывают себя, то разносят этот яд по всему телу. Больше всего яда у них во рту. Кроме того, бодрствуют лори ночью и в целом они крайне медлительны.
- Конус географический. Это улитка с ядовитыми зубами. Когда она замечает жертву, то жалит его при помощи шипа. Также от укусов такого животного в тихоокеанском регионе умирают два-три человека в год.
- Лягушки-древолазы. Они совсем небольшие: не более 25 мм. Масса тела у них при этом составляет 2 г. Известно, что индейцы из Центральной Америки смазывали стрелы ядом этих лягушек. Яд получают древолазы вместе с едой. Также у этих животных яркий окрас: нежно-жёлтый, синевато-чёрный, кроваво-красный в крапинку и т.п.
Источник: Фокус