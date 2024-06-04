Названы секретные способы, при помощи которых собаки общаются с людьми

Эксперт по поведению животных доктор Зази Тодд объяснила, как по поведению собаки можно понять, что она хочет нам сказать.

По словам Тодд, эквивалент человеческой «улыбки» у собаки — это слегка приоткрытый рот и расслабленные челюсти. Однако если собака как ухмыляется и показывает зубы, то это сигнализирует о том, что вам нужно отступить и дать животному немного места.

В ходе исследования 2009 года, опубликованного в журнале Behavioral Processes, учёные проанализировали виноватый взгляд собак, чтобы выяснить, есть ли в нем хоть какая-то правда. Оказалось, что такой взгляд означает, что собака, скорее всего, обеспокоена тем, что вы собираетесь её отругать. Это не то же самое, что чувство вины.

Напуганный или находящийся в стрессе пёс может избегать смотреть в глаза своему хозяину.

Ещё один важный компонент мимики собак — это уши. Поднятые вверх и вперёд уши слегка указывают на то, что собака чем-то интересуется, а откинутые назад уши могут быть признаком беспокойства. Хотя некоторые питомцы отводят уши назад, чтобы поприветствовать людей.