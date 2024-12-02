Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2024, 20:15
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Названы способы, при помощи которых супермаркеты заставляют нас покупать ненужные товары

Об этом важно знать
Многие уже знают, что на полках в магазинах впереди всегда стоят товары с истекающим сроком годности, а «по акции» мы покупаем самые обычные товары, но с другим дизайном ценника. Существуют и другие неочевидные маркетинговые решения, из-за которых мы задерживаемся в супермаркетах дольше, чем обычно.
Названы способы, при помощи которых супермаркеты заставляют нас покупать ненужные товары
© ASPhotography

Фрукты и овощи на входе. Связано это с тем, что яркие цвета способствуют выработке дофамина. В результате у человека поднимается настроение. Также часто мы берём сначала полезные товары, а потом «вредные». Например, яблоки и пачку чипсов. На это и делается расчёт, когда мы только заходим в супермаркет.

Музыка. В различных магазинах всегда играет музыка определённого типа. Её хорошо слышно, но при этом она не привлекает особого внимания. Также треки в супермаркетах долгие, монотонные, ритмичные и однообразные. Они словно вгоняют нас в состояние транса.

Нужные отделы — в самом конце. Замечали ли вы, что самые нужные и полезные продукты находятся в неудобных местах или где-то в глубине супермаркета? Так делают для того, чтобы человек прошёл через как можно большее число отделов и захватил что-то ещё.

Названы способы, при помощи которых супермаркеты заставляют нас покупать ненужные товары
© samalegre

Сладости на кассе. Они находятся там для того, чтобы люди в очередях могли себе что-нибудь взять, пока они стоят и скучают.

Уютная атмосфера. Это делается с расчётом на то, что нам захочется подольше остаться в магазине и поизучать прилавки.