Названы способы, при помощи которых супермаркеты заставляют нас покупать ненужные товары

Фрукты и овощи на входе. Связано это с тем, что яркие цвета способствуют выработке дофамина. В результате у человека поднимается настроение. Также часто мы берём сначала полезные товары, а потом «вредные». Например, яблоки и пачку чипсов. На это и делается расчёт, когда мы только заходим в супермаркет.

Музыка. В различных магазинах всегда играет музыка определённого типа. Её хорошо слышно, но при этом она не привлекает особого внимания. Также треки в супермаркетах долгие, монотонные, ритмичные и однообразные. Они словно вгоняют нас в состояние транса.

Нужные отделы — в самом конце. Замечали ли вы, что самые нужные и полезные продукты находятся в неудобных местах или где-то в глубине супермаркета? Так делают для того, чтобы человек прошёл через как можно большее число отделов и захватил что-то ещё.