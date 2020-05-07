Названы сроки начала производства нового бронеавтомобиля на замену «Тигру»

Как пишет «Российская газета», новый бронированный автомобиль планируют начать производить серийно в 2021 году. Отмечается, что данная машина должна будет заменить автомобиль «Тигр», который хорошо зарекомендовал себя в Сирии.

Бронеавтомобиль «Атлет» впервые показали на международном форуме «Армия-2019». Сообщается, что броневик уже успешно протестировали на баллистическую и противоминную устойчивость.

Сейчас опытные образцы «Атлета» готовятся к государственным испытаниям. Они должны начаться в ближайшее время. А завершатся уже до конца текущего года. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

Отмечается, что у «Атлета» улучшены все характеристики. Более того, бронемашина создавалась с учетом опыта боевого использования в горячих точках. В частности, была доработана противоминная стойкость. Машина способна выдерживать взрывы боеприпасов до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.