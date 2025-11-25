Названы страны, в которых пьют больше всего кофе

В новой инфографике, основанной на данных компании Cafely, освещаются 65 стран. Распределены они по объёму ежедневного потребления кофе на человека в 2025 году.

Возглавляет рейтинг Люксембург. В этой стране на одного человека приходится 5,31 чашки кофе.

Далее идут с близкими результатами Финляндия и Швеция: 3,8 и 2,6 кружки кофе на человека соответственно.