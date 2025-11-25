Названы страны, в которых пьют больше всего кофе

Названы страны, в которых пьют больше всего кофеИ лидирует Люксембург
В новой инфографике, основанной на данных компании Cafely, освещаются 65 стран. Распределены они по объёму ежедневного потребления кофе на человека в 2025 году.
Возглавляет рейтинг Люксембург. В этой стране на одного человека приходится 5,31 чашки кофе.
Далее идут с близкими результатами Финляндия и Швеция: 3,8 и 2,6 кружки кофе на человека соответственно.
Удивительно, но Япония, США, Бразилия заняли довольно низкие места в рейтинге. Штаты, например, со средним потреблением 1,22 чашки кофе в день находится на 24-й строчке. В Японии люди выпивают чуть меньше чашки кофе в сутки, в Бразилии - 1,58 чашки, а в России - 0,5 чашки.
Ниже всего уровень потребления кофе в Индии: 0,02 чашки в день. Такие же минимальные показатели у некоторых африканских и южноазиатских стран: менее 0,3 чашки.