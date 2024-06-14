Команда учёных проанализировала данные World Population Review, связанные со средним размером полового члена по странам за 2024 год. Однако использовали они сведения от самих участников опросов.

По результатам исследования оказалось, что больше всего средний размер пениса у суданцев: около 17,96 см при эрекции. Далее шли жители Демократической Республики Конго (ДРК) (17,93 см) и жители Эквадора (17,6 см). Самые скромные пенисы были у жителей Таиланда: их средняя длина составляла около 9,42 см в эрегированном состоянии.